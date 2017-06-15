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Путин пообещал навести порядок с угольной пылью, накрывшей Находку

15 Июня 2017, 21:43 | Приморье

Президент узнал об экологическом бедствии в Приморье из уст подростка

«Обязательно посмотрим, как там (в Приморье – Прим.авт.) организована работа и постараемся отреагировать таким образом, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован. Ничего хорошего в этом нет, конечно. Так видимо сложилось исторически, что ввозят (уголь через город, наверное, перегружают там. Или из города вывозят. Давайте посмотрим, кому принадлежит этот порт, и как он работает, в каком режиме, - сказал глава государства в ходе ежегодной «Прямой линии», - отвечая на вопрос жителя Находки Андрея БОЛЯ, спросившего, когда будет наведен порядок в работе угольных терминалов в городе Находка.

«Мы вместе с тобой посмотрим, потом свяжемся. Потом расскажешь мне, какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом», - добавил президент.

Ранее жители Находки провели целый ряд митингов с требованием принять меры для защиты от угольной пыли, которая покрывает улицы и дома из-за перевалки угля в местном порту. Перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются 11 стивидорных компаний, шесть из них - непосредственно в городской черте. В отношении нескольких стивидоров Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора уже возбудило административные расследования, но налагаемые на стивидоров штрафы могут вызвать только усмешку на фоне громадной прибыли, выкачиваемой с «псевдотерминалов».

В то же время губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ считает, что система штрафов достаточно эффективна.

«Экологическое законодательство России достаточно жесткое. И там разориться можно на одних только штрафах. Поэтому стивидор будет выбирать: либо строить соответствующие защитные сооружения, то есть вкладывать деньги в природоохранные мероприятия, либо платить штрафы, либо не переваливать уголь. Потому что мы точно не дадим возможность травить людей, чтобы они там дышали этой пылью», - сказал глава региона в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании края.

По данным соцопросов, 89% жителей Находки волнует проблема угольной пыли.

15-я ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 15 июня. Телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 млн.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: "прямая линия"  Находка  Владимир Путин  уголь  экология 



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