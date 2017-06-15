Путин объяснил, почему Приморье притормозило с "дальневосточным гектаром"

Все дело в большом количестве желающих получить бесплатную землю

Программа «Дальневосточный гектар» идет неплохо, сложнее всего в Приморском крае, сообщил президент РФ Владимир ПУТИН в ходе ежегодной «Прямой линии».

«В целом программа идет неплохо. Сложнее всего, кстати, в Приморском крае. Я объясню почему. Во-первых, с февраля этого года мы приняли решение дать возможность всем гражданам России, если они хотят переселиться на Дальний Восток, получить «дальневосточный гектар». И сразу же резко увеличилось количество заявок. Их 92 тысячи, иногда даже система, которая была настроена на обслуживание этого вопроса, дает сбой», - сказал Владимир Путин.

При этом президент отметил, что более трети заявок на получение «дальневосточного гектара» уже удовлетворены.

Владимир Путин также поддержал идею распространить программу «дальневосточный гектар» на всю Россию, но отметил, что сначала ее необходимо «обкатать» в Приморье.

«Надо это все до конца в «гектаре» отработать во Владивостоке, но идея правильная.Пригодных земель в России предостаточно. Одних только сельхозугодий, не использованных по назначению, свыше 43 млн гектаров. Это огромные, просто колоссальные земельные запасы», - сказал глава государства.

«Проблема (программы «дальневосточный гектар» - Прим. авт.) заключается в том, что сегодня нет нормального кадастра. Второе: очень много там ведомственной земли и Минобороны и Академии наук, все что связано с природоохраной. На бумаге одно, а на земле другое, поэтому вам номер кадастровый выдали, а там какие-то несовпадения и нужно урегулировать эти несовпадения с различными ведомствами», - ответил Путин на вопрос жителя Владивостока Ивана ТАРКИНА о возникших сложностях с оформлением участка в рамках программы.

«Что творится с «дальневосточным гектаром»? Программа постоянно зависает. Тем не менее, мне удалось оформить гектар. В феврале передал все необходимые документы в земельный департамент. До сих пор ничего не получил», - спросил Таркин в эфире «Прямой линии».

Досье «Золотого Рога»: Закон о «дальневосточном гектаре» уже прошел три этапа реализации: с 1 июня 2016 года земля была доступна в пилотных районах регионов Дальнего Востока для жителей этих районов, затем с 1 октября 2016 года возможность выбрать участок получили все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» стал доступен для всех россиян.

15-я ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит 15 июня. Телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 млн.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото kremlin.ru