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В Приморье появится свой собственный нефтеперерабатывающий заводик
Эксперты пришли к выводу, что в проекте все соответствует требованиям технических регламентов
«Восточный нефтехимический комплекс» «Роснефти» все ближе к реальности - ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на проект строительства в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический» в Приморском крае комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску автомобильного бензина, керосина, дизельного и бункеровочного топлива.
Одобренный проект предполагает строительство на первом этапе нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 12 млн тонн нефти в год, на втором этапе - нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн тонн в год, что позволит запустить производство моноэтиленгликоля, линейных альфа-олефинов, полиэтилена и полипропилена.
«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», - поясняет «Главгосэкспертиза России».
Досье «Золотого Рога»: Проект «Восточный нефтехимический комплекс» (ВНХК) предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). «Роснефть» уже договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП российской компании будет принадлежать 60%, доля китайской компании составит 40%. Предварительная оценка суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет около 1,5 трлн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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