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Газопровод в Китай выйдет через приморский Дальнереченск
Основные условия поставки газа в Поднебесную могут быть зафиксированы до конца этого года
«Газпром» определился с точкой пересечения границы для поставок трубопроводного газа в Китай в рамках развития проекта «Сила Сибири» - самым удобным оказался район Дальнереченска в Приморском крае.
«Проведены предварительные технико-экономические исследования, они показали экономическую целесообразность и техническую осуществимость этого проекта, определена точка, в которой могло бы быть осуществлено пересечение границы - это район Дальнереченска. Буквально с середины этого года мы с нашими китайскими партнерами приступим к коммерческим переговорам по поставкам газа из района Дальнего Востока и до конца 2017 года планируем уже подписать основные условия поставки газа», - сказал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине.
Досье «Золотого Рога»: Дальнереченский район расположен на западе Приморского края, в долине рек Уссури и Малиновки. На западе граничит с КНР, на севере - с Пожарским, на востоке - с Красноармейскими, на юге - с Чугуевским и Кировским районами, а также с Лесозаводским городским округом. Административный центр – г.Дальнереченск. Общая площадь района — 7 тыс. 290 кв. км.
«Газпром» в рамках реализации проекта «Сила Сибири» работает с небольшим опережением графика. В настоящее время подготовлена трасса расстоянием более 1,8 тыс. км, построено более 740 км газопровода, 1 тыс. км трубы сварено в нитку.
В 2014 году «Газпром» и китайская CNPC подписали договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (газопровод «Сила Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. В сентябре 2016 года «Газпром» и CNPC подписали EPC-контракт на строительство подводного перехода трансграничного участка газопровода «Сила Сибири» через реку Амур. Подрядчиком выступает трубопроводное бюро CNPC - China Petroleum Pipeline. Строительство подводного перехода с китайской стороны начато в апреле 2017 года.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ПАО "Газпром".
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мне как и остальным. . . от этой новости ни тепло, ни холодно!