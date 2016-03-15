www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Экономика
Распечатать

Еще одно ключевое предприятие Приморья доработалось до банкротства

15 Марта 2016, 19:27 | Приморье

Инициатором очередного банкротства «Дальполиметалла» выступила налоговая, сообщает деловая газета "Золотой Рог"

Вслед за АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор») банкротство грозит другому градообразующему предприятию Дальнегорска - АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (один из крупнейших российских производителей свинцового концентрата). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края ввел процедуру внешнего наблюдения в отношении «Дальполиметалла» по иску Федеральной налоговой службы (ФНС).

Налоговая пытается взыскать с «Дальполиметалла» задолженность по страховым взносам в размере 309 млн рублей, в том числе 233,141 млн рублей основного долга.

Временным управляющим «Дальполиметалла» утвержден Сергей ЧАЩИН, судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 10 августа.

До недавнего времени предприятие контролировалось структурами экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА.

Работники ГМК «Дальполиметалл» еще в декабре 2015 года обратились к властям и в трудинспекцию из-за снижения уровня оплаты труда на предприятии. Фактами, изложенными в обращении рабочих, заинтересовалась прокуратура Приморья, которая организовала проверку на производстве. Однако власти Приморья сообщили, что cитуация находится под контролем.

Досье «Золотого Рога»: АО «ГМК «Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Компания выпускает до 15% этих концентратов от общего производства в России. В 2014 году добыча руды составила 681,5 тыс. тонн руды (рост на 4,8% к 2013 году). Весь объем произведенного в 2014 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Южную Корею и Японию.

Это уже не первое банкротство «Дальполиметалла», как и «Бора». Каждый раз ключевые приморские предприятия успешно осваиваются «эффективными менеджерами», а крайним остается трудовой коллектив.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: банкротство  "Бор"  ФНС  "дальполиметалл"  суд 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним14:06, 16.03.2016#

    Всё продают заграницу, за валюту, так они обгадиться должны по самые шаровары

  • Псевдоним14:14, 16.03.2016#

    Так же в сдадию банкротства входит и Михайловский бройлер, недавно преобретенный этими же собственниками )

  • Вестники Апокалипсиса 21:36, 16.03.2016#

    А что путин молчит? Ещё не давно так щебетал, так щебетал

  • РґРµРґ09:12, 18.03.2016#

    А чо ему - у него все в норме и выше. Чо он думает где на хлеб зашибить? Они все наши правители живут в параллельном мире и наши заботы их не колышат!

  • Псевдоним22:21, 16.03.2016#

    НУ ЕСЛИ ДОЛЖНЫ НАДО ВЗЫСКАТЬ И ОБАНКРОТИТЬ И МНЕ ПРОДАТЬ

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru