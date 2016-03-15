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Еще одно ключевое предприятие Приморья доработалось до банкротства
Инициатором очередного банкротства «Дальполиметалла» выступила налоговая, сообщает деловая газета "Золотой Рог"
Вслед за АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор») банкротство грозит другому градообразующему предприятию Дальнегорска - АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (один из крупнейших российских производителей свинцового концентрата). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края ввел процедуру внешнего наблюдения в отношении «Дальполиметалла» по иску Федеральной налоговой службы (ФНС).
Налоговая пытается взыскать с «Дальполиметалла» задолженность по страховым взносам в размере 309 млн рублей, в том числе 233,141 млн рублей основного долга.
Временным управляющим «Дальполиметалла» утвержден Сергей ЧАЩИН, судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 10 августа.
До недавнего времени предприятие контролировалось структурами экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА.
Работники ГМК «Дальполиметалл» еще в декабре 2015 года обратились к властям и в трудинспекцию из-за снижения уровня оплаты труда на предприятии. Фактами, изложенными в обращении рабочих, заинтересовалась прокуратура Приморья, которая организовала проверку на производстве. Однако власти Приморья сообщили, что cитуация находится под контролем.
Досье «Золотого Рога»: АО «ГМК «Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Компания выпускает до 15% этих концентратов от общего производства в России. В 2014 году добыча руды составила 681,5 тыс. тонн руды (рост на 4,8% к 2013 году). Весь объем произведенного в 2014 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Южную Корею и Японию.
Это уже не первое банкротство «Дальполиметалла», как и «Бора». Каждый раз ключевые приморские предприятия успешно осваиваются «эффективными менеджерами», а крайним остается трудовой коллектив.
Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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