Tele2 направит на улучшение сети в Приморье 139 млн рублей

В рамках модернизации будет использоваться оборудование производства Ericsson

ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) в 2016 году инвестирует в развитие сети в Приморском крае 139 млн рублей. Средства будут направлены на замену более 500 базовых станций, а также оборудования коммутационного и транспортного уровней, пакетной передачи данных и радиоподсистемы.

Проект планируется завершить до конца 3 квартала 2016 года. В рамках модернизации будет использоваться оборудование производства Ericsson, которое заменит установленные в предыдущие годы базовые станции различных вендоров.

«Приведение инфраструктуры связи к типовому технологическому стандарту позволит повысить управляемость сети и снизить издержки на ее содержание и обслуживание», - поясняет компания.

Модернизация сети предусматривает несколько этапов. На первом этапе, который завершится в марте, будет заменено 44 базовые станции, расположенные преимущественно во Владивостоке.

Далее, учитывая значительный объем работ и сжатые сроки проекта, планируется нарастить темп модернизации до 65 базовых станций в месяц.

«Мы на постоянной основе анализируем работу нашей сети, в том числе географическое распределение пиковых нагрузок и объемы трафиков передачи голосовых услуг и данных. Это позволяет нам управлять техническим развитием в тесной привязке к потребностям абонентов. Модернизация сети сотовой связи - технологически сложный процесс, требующий предельной концентрации внимания большой команды специалистов. Мы приложим максимум усилий, чтобы минимизировать неудобства для абонентов", - сказал директор приморского филиала Tele2 Роман ДЯБЛОВ.

В 2015 году приморский филиал «Т2 РТК Холдинг» вдвое увеличил количество базовых станций, в настоящее время сеть Tele2 покрывает 98% населенных территорий края.

Досье «Золотого Рога»: «Т2 РТК Холдинг» создан на базе Tele2 Russia и мобильных активов государственного «Ростелекома». Компании завершили создание СП в августе 2014 года. Контроль в "Т2 РТК Холдинг" сохранил за собой консорциум инвесторов в составе ВТБ, банка «Россия», «СОГАЗа» и Алексея МОРДАШОВА. В настоящее время сети Tele2 работают в 64 субъектах РФ, при этом в 60 регионах развернуты сети 3G и 4G. На конец сентября 2015 года Tele2 был четвертым оператором РФ по размеру абонентской базы, обслуживал 35,5 млн клиентов, занимал 14% рынка мобильной связи.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток