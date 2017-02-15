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Власти Шкотовского района в Приморье "торпедируют" "дальневосточный гектар"
К решению проблемы подключился вице-премьер Трутнев
Вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ поручил аппарату полпредства совместно с органами прокуратуры провести проверку соблюдения требований законодательства при передаче земель в Шкотовском районе Приморья.
Заявки на предоставление 81 гектара земли для коллективного использования в целях создания экофермы с гостевым домом в Шкотовском районе находятся на рассмотрении с ноября 2016 года.
«Задержка связана с бездействием муниципальных властей, которые не внесли заблаговременно информацию о своих правах на земельные участки и сделали это только после того, как на эти земельные участки поступила коллективная заявка», - говорится на сайте правительства РФ.
На данный момент в Приморском крае из 19,5 тыс. поданных гражданами заявлений на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в рамках программы дальневосточного гектара 455 приходится на коллективные заявки. Более 100 из них в настоящее время проходят стадию заключения договора.
В федеральном законе заложена норма, согласно которой муниципальные и региональные власти имеют право оказать необходимую помощь в освоении территории для заявок более 20 человек, но не везде главы муниципалитетов и регионов провели необходимую работу по выделению земель вокруг населенных пунктов и подготовились к работе с коллективными заявками. В связи с этим Юрий Трутнев дал поручение аппарату полпредства взять на контроль процесс передачи земельных участков, в том числе по коллективным заявкам, и обеспечить своевременное оказание необходимого содействия гражданам.
«Процесс получения дальневосточного гектара должен быть прозрачным и не вызывать лишних сложностей. Если вопросы возникают, они должны быть решены в кратчайшие сроки. Земля в России принадлежит гражданам. И не декларативно, а реально», – подчеркнул вице-премьер.
Юрий Трутнев также поручил полпредству совместно с прокуратурой проверить действия должностных лиц, причастных к ситуации в Шкотовском районе, а губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ совместно с главой муниципального образования – в кратчайшие сроки определить возможность передачи земель гражданам для коллективного использования, если эти земельные участки не зарезервированы в установленном порядке или не предоставлены ранее иным лицам для реализации проектов, необходимых населению района.
Досье «Золотого Рога»: Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта (приморцы - в Ханкайском районе). С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона.С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем гражданам РФ, независимо от их места жительства. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. Подать заявление на участие можно в управления землями и имуществом муниципальных образований в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.
Власти РФ рассматривают реализацию закона о «дальневосточном гектаре» как одну из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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