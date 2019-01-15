Вопросы по строительству центра переработки ядерных отходов в Приморье все-таки остаются

Главный – зачем это нужно Японии?

Представители «Росатома» и активисты-общественники приняли решение сформировать Общественный совет для контроля хода строительства центра переработки ядерных отходов в Приморском крае. Планируется, что представители совета будут раз в несколько месяцев посещать стройку, которою частично финансирует Япония.

Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов «Росатом» намерен построить близ города Фокино в Приморском крае. Госкорпорация выделила около 2,5 млрд рублей на строительство центра. Основные сооружения центра - технологический корпус по переработке и кондиционированию РАО, хранилище кондиционированных РАО (емкость 500 куб. метров), а также пункт хранения очень низкоактивных отходов (объем 1 тыс. куб. метров с расширением до 4 тыс. куб. метров).

31 декабря 2018 года правительство РФ приняло предложение госкорпорации «Росатом» о проведении переговоров с российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия о сотрудничестве в создании центра хранения ядерных отходов в Приморья.

Евгений ЛЯШЕНКО - один из участников обсуждения темы, которая в последние дни вызвала волну возмущения среди местных жителей, - сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» об успехах в переговорах.

«Напряжение спало. Представители «Росатома» разъяснили - для чего строится этот центр, сообщили, что не планируется ввозить в Приморье на переработку ядерные отходы из-за рубежа. Достигнута договоренность о том, что до начала марта создадут Общественный совет, который будут информировать о ходе строительства, объеме накопленных перерабатываемых отходов. Раз в полгода будут готовы вывозить представителей общественности на место строительства, чтобы они убедились, что там не строится инфраструктура, причалы для ввоза и переработки отходов из-за рубежа», - сказал г-н Ляшенко.

Ранее представители «Ростома» разъяснили, что строительство в районе города Фокино Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами обусловлено необходимостью утилизации советского ядерного «наследия».

«Сейчас проект создания центра находится в 50% готовности. Работать на нем будут только с радиоактивными отходами, накопленными в Приморье с 1961 года. Эти отходы будут полностью переработаны и вывезены с территории края. Скопившиеся около 40 тыс. кубометров отходов будут сокращены в объеме в 3-8 раз, в зависимости от их вида, а затем вывезены», - пояснил начальник управления по реализации федеральных целевых программ «Росатома» Александр АБРАМОВ.

Пункты захоронения таких отходов создаются и в других регионах России. Это закрытые территории в Томской и Челябинской областях. Ожидается, что они начнут свою работу в 2020-2021 годах. Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами начнет поставлять туда продукцию, начиная с 2022 года.

Основные сооружения центра - технологический корпус по переработке и кондиционированию РАО, хранилище кондиционированных РАО (емкость 500 куб. метров), а также пункт хранения очень низкоактивных отходов (объем 1 тыс. куб. метров с расширением до 4 тыс. куб. метров).