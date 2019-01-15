Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вопросы по строительству центра переработки ядерных отходов в Приморье все-таки остаются
Главный – зачем это нужно Японии?
Представители «Росатома» и активисты-общественники приняли решение сформировать Общественный совет для контроля хода строительства центра переработки ядерных отходов в Приморском крае. Планируется, что представители совета будут раз в несколько месяцев посещать стройку, которою частично финансирует Япония.
Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов «Росатом» намерен построить близ города Фокино в Приморском крае. Госкорпорация выделила около 2,5 млрд рублей на строительство центра. Основные сооружения центра - технологический корпус по переработке и кондиционированию РАО, хранилище кондиционированных РАО (емкость 500 куб. метров), а также пункт хранения очень низкоактивных отходов (объем 1 тыс. куб. метров с расширением до 4 тыс. куб. метров).
31 декабря 2018 года правительство РФ приняло предложение госкорпорации «Росатом» о проведении переговоров с российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия о сотрудничестве в создании центра хранения ядерных отходов в Приморья.
Евгений ЛЯШЕНКО - один из участников обсуждения темы, которая в последние дни вызвала волну возмущения среди местных жителей, - сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» об успехах в переговорах.
«Напряжение спало. Представители «Росатома» разъяснили - для чего строится этот центр, сообщили, что не планируется ввозить в Приморье на переработку ядерные отходы из-за рубежа. Достигнута договоренность о том, что до начала марта создадут Общественный совет, который будут информировать о ходе строительства, объеме накопленных перерабатываемых отходов. Раз в полгода будут готовы вывозить представителей общественности на место строительства, чтобы они убедились, что там не строится инфраструктура, причалы для ввоза и переработки отходов из-за рубежа», - сказал г-н Ляшенко.
Ранее представители «Ростома» разъяснили, что строительство в районе города Фокино Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами обусловлено необходимостью утилизации советского ядерного «наследия».
«Сейчас проект создания центра находится в 50% готовности. Работать на нем будут только с радиоактивными отходами, накопленными в Приморье с 1961 года. Эти отходы будут полностью переработаны и вывезены с территории края. Скопившиеся около 40 тыс. кубометров отходов будут сокращены в объеме в 3-8 раз, в зависимости от их вида, а затем вывезены», - пояснил начальник управления по реализации федеральных целевых программ «Росатома» Александр АБРАМОВ.
Пункты захоронения таких отходов создаются и в других регионах России. Это закрытые территории в Томской и Челябинской областях. Ожидается, что они начнут свою работу в 2020-2021 годах. Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами начнет поставлять туда продукцию, начиная с 2022 года.
Основные сооружения центра - технологический корпус по переработке и кондиционированию РАО, хранилище кондиционированных РАО (емкость 500 куб. метров), а также пункт хранения очень низкоактивных отходов (объем 1 тыс. куб. метров с расширением до 4 тыс. куб. метров).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Вопросы по строительству центра переработки ядерных отходов в Приморье все-таки остаются
- В Приморье перевезены блоки реакторных отсеков утилизированных атомных субмарин с Камчатки
- Путин потребовал строить в портах Приморья не пылящие угольные терминалы
- Путин пообещал навести порядок с угольной пылью, накрывшей Находку
- Виктория Николаева хочет разогнать угольную пыль над Находкой
- Школьница из приморского села Романовка примет участие в молодежном международном экологическом симпозиуме
- Приморским бухтам – чистый берег
- В Приморье "Росатом" активизирует работы с блоками утилизированных атомных субмарин
- В Приморье построят еще один сухой док для утилизации атомных подлодок
- В Приморье ВНХК и ДВО РАН начали сотрудничество с обеспечения экологической безопасности проекта
Новости раздела
- Вопросы по строительству центра переработки ядерных отходов в Приморье все-таки остаются
- В Михайловском районе, где выявлен ящур, введен карантин
- Приморье не будут объединять с Сахалином
- Путин встретится с Кожемяко
- Почти 12 миллиардов рублей исчезли после создания в Приморье ТОР "Большой Камень"
- Полпред Трутнев оставил нового губернатора Приморья без подарка
- Восточная стивидорная компания усилила меры экологической безопасности
- Встретить Новый год без долгов предлагают приморцам ДГК и ДЭК
- Передавать показания по счетам стало удобнее
- Силовики пришли в Суражевку не за овощами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
- Дерипаска отказался "прописываться" на острове Русском
- Два крупных российских банка объединились
- Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
- Трутнев жестко высказался по тем чиновникам, кто не хочет переезжать из Хабаровска во Владивосток
- Российские банкиры пошли поперек воли Путина
- Россия хочет отказаться от газификации жилого сектора
- Тихоокеанский флот получит две подлодки, которым не нужны экипажи
- В Приморье начались продажи дешевых авиабилетов в Питер
- "Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона