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"Евраз Находкинский морской торговый порт" возглавил новый директор

15 Января 2015, 19:00 | Приморье

Предыдущего управляющего перебросили на Качканарский ГОК

Управляющим директором ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" ("Евраз НМТП", крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group) с 16 января назначен Вячеслав САРАЕВ, ранее руководивший проектом разработки Межегейского угольного месторождения.

В свою очередь до этого занимавший должность управляющего директора "Евраз НМТП" Владислав ЖУКОВ с 16 января возглавит ОАО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" (Свердловская область).

Как говорится в сообщении "Евраза", "Вячеслав Сараев продолжит формирование и внедрение стратегии развития ЕВРАЗ НМТП, среди основных задач которой - рост производительности предприятия, увеличение объемов перевалки грузов, в том числе внешних, расширение спектра услуг, повышение операционной эффективности и снижение затрат".

Как ранее сообщал "Золотой Рог", Владислав Жуков возглавил "Евраз НМТП" в июне 2012 года, сменив в должности управляющего директора Юрия ДОРОГАНЯ.

ОАО "Евраз НМТП" полностью принадлежит ООО "Сибметинвест", которым на паритетных начаах владеют ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат").

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: назначение  порт  Находка 






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