Компания "Ратимир" будет поставлять мясо в Японию

Приморская компания одной из первых в России получила право на экспорт своей продукции в Страну Восходящего солнца

Приморский производитель мясной продукции ООО «Ратимир» получил право на экспорт своей продукции в Японию. Речь идет о поставках термически обработанной продукции из свинины и говядины.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», это решение было принято после того, как представители министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии.

Отметим, что Япония является одной из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий. За качество местные импортеры готовы платить премию к цене, что делает Японию одним из самых привлекательных рынков.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток