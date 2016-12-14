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Компания "Ратимир" будет кормить Японию
Приморская компания одной из первых в России получила право на экспорт своей продукции в Страну Восходящего солнца
Приморский производитель мясной продукции ООО «Ратимир» получил право на экспорт своей продукции в Японию. Речь идет о поставках термически обработанной продукции из свинины и говядины.
По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», это решение было принято после того, как представители министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии.
Отметим, что Япония является одной из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий. За качество местные импортеры готовы платить премию к цене, что делает Японию одним из самых привлекательных рынков.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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