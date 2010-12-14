Подведены первые итоги деятельности рыбохозяйственного комплекса края за 2010 год

Сегодня можно уверенно говорить о том, что рыбацкий бизнес прошел год с отличными показателями. Рыбодобывающие предприятия увеличивают добычу, а переработчики нацеливаются на новые рынки сбыта. При этом бюджет края готов поддержать рублем береговые заводы, а добытчикам помочь в обновлении флота.

Вылов растет

Прежде всего, свой положительный вклад в общую картину внесли рыбодобывающие компании. Общий вылов предприятий Приморского края за 10 месяцев текущего года составил 600 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 100 тыс. тонн больше, чем за этот же период 2009 года. Выпуск товарной продукции составил 451 тыс. тонн.

Столь внушительные показатели по вылову, прежде всего, заслуга крупных компаний. Стоит заметить, что перед ними в настоящее время стоит задача обновления рыбопромыслового флота, так как около 80% рыбопромысловых судов предприятий края выработали свой нормативный срок эксплуатации. А ведь вовремя не списанные суда приводят к снижению эффективности работы флота, росту затрат на выпуск продукции, обострению проблемы обеспечения безопасности мореплавания, замедлению темпов внедрения достижений научно-технического прогресса.

То, что обновлять флот необходимо, рыбаки понимают. В 2009-2010 гг. предприятиями Приморского края приобретено 9 крупнотоннажных и 7 среднетоннажных рыбодобывающих судов. Среди них ОАО «Преображенская БТФ», которое приобрело 3 крупнотоннажных судна, ОАО «Ролиз» - 2 крупнотоннажных судна, ОАО «ТУРНИФ», ОАО «Находкинская БАМР», ЗАО «Интрарос» и р/к «Огни Востока» приобрели по одному крупнотоннажному судну.

Чтобы получать более высокую добавленную стоимость, руководство рыбодобывающих компаний частично переходит на выпуск филе. На данный момент на производство филе ориентировано 7 рыбопромысловых судов приморских предприятий. За период проведения охотоморской минтаевой путины 2010 г. выпущено 10 тыс. тонн филе минтая. Основной производитель филе в крае - ОАО «НБАМР».

На фоне успехов рыбодобывающего бизнеса показатели береговых заводов намного скромнее. По статистике, за 10 месяцев текущего года береговыми предприятиями края произведено порядка 45,7 тыс. тонн продукции, что на 2,5 тыс. тонн больше аналогичного уровня 2009 года. Рост производства рыбопродукции береговыми перерабатывающими предприятиями Приморского края с 2007 года составил 32%.

Однако в следующем году береговые предприятия имеют все шансы увеличить выпуск продукции, ведь в крае в этом году впервые в России принята и подкреплена финасированием программа поддержки берегового рыбохозяйственного комплекса.

В крае зарегистрировано около 100 предприятий различных форм собственности, занимающихся переработкой рыбы и нерыбных объектов промысла на берегу. Основные рыбоперерабатывающие производства размещены во Владивостоке (38 предприятий), Находке (7 предприятий), Уссурийске (6 предприятий). Основные береговые рыбоперерабатывающие предприятия: ОАО «Южморрыбфлот», ЗАО ПРДП «Преображенский рыбокомбинат», ОАО «Нива-К», р/з «Большекаменский», ОАО «Зарубинская база флота», ЗАО «Славянский 2000», ОАО «Дальпико-рыбсервис»,ООО «Акватехнологии». Численность работающих на береговых предприятиях составляет порядка 3 тыс. человек.

Береговые ждут

Презентация краевой долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае на 2010-2013 годы» прошла на международном конгрессе рыбаков в сентябре во Владивостоке. Рыбацкое сообщество России дало положительную оценку данному документу. Ведь впервые в истории рыбной отрасли России производители будут получать бюджетные деньги за каждый килограмм выпущенной и реализованной продукции. Причем разработчики программы уверены, что это снизит цену на рыбопродукцию для конечных потребителей.

«Данная программа - это не просто финансовая поддержка перерабатывающих заводов и рыбокомбинатов, - рассказывает начальник управления рыбного хозяйства администрации Приморского края Алексей ЦЫМБАЛ. - Сегодня предприятия отрасли сталкиваются с целым комплексом проблем. Основные из них: большая изношенность судов, высокие процентные ставки по кредитам коммерческих банков, высокая рыночная стоимость современного перерабатывающего оборудования и отсутствие достаточной залоговой базы у организаций рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края.

Тем не менее даже в этих условиях береговые предприятия показывают неплохие результаты. Наша программа поможет тем компаниям, которые взяли курс на модернизацию, на приобретение оборудования по лизинговым схемам, на расширение ассортимента и выход на новые рынки сбыта».

Гребешок лидирует

Еще одно перспективное направление в рыбном бизнесе - это развитие товарного выращивания морских гидробионтов. К сожалению, предприниматели очень долго ждали, когда им разрешат оформить свои участки, так как до 2009 года это было запрещено федеральным законодательством. Однако после того как законодательная база была изменена, администрация Приморского края утвердила перечень рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства, который включает в себя 65 рыбопромысловых участков (РПУ) общей площадью 12 380 га.

В апреле 2010 г. Приморским территориальным управлением Росрыболовства был проведен конкурс, и данные РПУ были предоставлены в пользование на 20 лет. Это позволило предприятиям края, которые ранее осуществляли деятельность по марикультуре, стать официальными пользователями акваторий и долгосрочно планировать свою деятельность. Поэтому в ближайшие несколько лет предприятия марикультуры будут увеличивать объемы выращенной продукции. Пока лидерами в этом направлении являются хозяйства, специализирующиеся на выращивании гребешка. Этого деликатеса в 2010 г. предприятия края собрали 1 737 тонн. Более полутора тысячи тонн ламинарии от приморских марикультурщиков ушло на предприятия переработки. Впервые в этом году хозяйства собрали на своих плантациях более 6 тонн трепанга, 8 тонн устриц и 151 тонну мидии. А в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» по направлению развития аквакультуры государственную поддержку получают 3 предприятия: ООО «Биобанк» - 1861,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 465,5 тыс. руб. из краевого бюджета; ООО НПК «Нереида» - 509,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 194,6 тыс. руб. из краевого бюджета; ЗАО ПРДП «Преображенский рыбокомбинат» - 107,7 тыс. руб. из федерального бюджета, 37,4 тыс. руб. из краевого бюджета. В целом из бюджетов разных уровней предприятиям выделено 3258 тыс. руб.