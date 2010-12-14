Острову Русский нужен ледокол

К 1 декабря уточнен список буксиров и иных судов ледового класса, которые могут быть использованы для ледовой проводки судов с грузами для строительства и генподрядным организациям строительства объектов Саммита АТЭС-2012. Поскольку у ФГУ «Администрация морского порта Владивосток» нет своего ледокольного флота, то грузовладельцам необходимо заключить договоры с владельцами судов ледового класса какие-либо выходы в акваторию судов неледокольного класса будут запрещены, попытки таких выходов будут категорически пресекаться. Как сообщил капитан порта Александр КУВШИНОВ, в ближайшее время должен быть сформирован штаб ледокольных операций, призванный оперативно решать возникающие проблемы с обледением акватории и очисткой пирсов от наледи.