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Границы ТОР "Большой Камень" в Приморье расширены на пять земельных участков
На трех участках будут построены жилые микрорайоны для сотрудников верфи «Звезда»
Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о включение в границы ТОР «Большой Камень» дополнительно пяти земельных участков, расположенных на территории городского округа Большой Камень.
На одном из участков планируется построить логистический центр («сухой порт») для хранения, транспортировки рыбопродукции и консервов (предусматривает строительство холодильника на 15 тыс. тонн, складского комплекса, четырех железнодорожных веток, подготовку площадки для 1,5 тыс. контейнеров, закупку кранов и погрузчиков.
Кроме того, планируется модернизация жестяно-баночного производства (строительство нового цеха).
На трех участках будут построены жилые микрорайоны (86 домов) для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», автодорога, сети тепло- и энергоснабжения, а также очистные сооружения. «Включение их в состав ТОР «Большой Камень» позволит оперативно начать строительные работы, так как выделение земель в рамках ТОР (через управляющую компанию) может быть проведено в короткие сроки», - говорится в справке Минвостокразвития.
Кроме того, расширен перечень видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности на ТОР «Большой Камень». В перечень включены «Строительство зданий» и «Операции с недвижимым имуществом».
«Это позволит предоставить статус резидента ТОР компаниям-застройщикам и будет способствовать созданию условий для снижения стоимости строительства и эксплуатации жилья и, соответственно, стоимости жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», - поясняет Минвостокразвития.
Досье «Золотого Рога»: ТОР «Большой Камень» была создана постановлением правительства РФ от 28 февраля 2016 года с судостроительной специализацией и площадью 324,1 га. Якорным резидентом ТОР является ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (оператор строящейся верфи в Приморском крае). Верфь будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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