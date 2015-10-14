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Оптовые перепродавцы лишились статуса поставщика электроэнергии в ряде территорий Приморья

14 Октября 2015, 17:10 | Приморье

В соответствии с произошедшими изменениями всем юридическим лицам предлагается заключить договоры с ПАО «ДЭК»

Оптовые перепродавцы электроэнергии, не выполнившие требования постановления правительства РФ № 508, с 1 октября лишились статуса гарантирующего поставщика. Это компании, которые не покупают электроэнергию с оптового рынка, а приобретают ее у ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК)».

Департамент по тарифам администрации Приморского края в соответствии с п. 229 постановления правительства РФ № 442 принял решение об изменении границ деятельности. Таким образом, функции сбыта электроэнергии в г. Арсеньеве, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Хасанском, Пограничном районах переданы ПАО «ДЭК».

На территории Приморья действуют 4 компании–перепродавца: ОАО «Дальнегорская электросеть», ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск и АО «ДРСК». Ни один из гарантирующих поставщиков 2 уровня не обеспечил требования законодательства по регистрации точек поставки и обеспечению покупки электроэнергии с оптового рынка и не смог остаться в статусе гарантирующего поставщика. Данные компании обязаны реализовать комплекс технических мероприятий по передаче сведений о потребителях, переходящих на обслуживание в ПАО «ДЭК».

Так, в соответствии с действующим законодательством такие категории потребителей, как население, бюджетники различных уровней финансирования обязаны приобретать электроэнергию только у гарантирующего поставщика. На указанных территориях Приморья ПАО «ДЭК» является единственной компанией, имеющей данный статус. В соответствии с произошедшими изменениями всем юридическим лицам предлагается заключить договоры с энергокомпанией. При этом они могут сохранить отношения с прежней компанией, которая теперь может осуществлять деятельность только как энергосбытовая организация.

Если лишенный статуса гарантирующий поставщик 2 уровня намерен продолжать работать в качестве энергосбытовой компании, то он в этом статусе должен пройти тарифное регулирование. Кроме того, обязан изменить структуру договорных отношений по покупке электроэнергии у ПАО «ДЭК» в интересах этих потребителей и урегулировать отношения с самими потребителями в новом статусе.

По включенным в зону ПАО «ДЭК» территориям на обслуживание перешло около 88 тыс. физических лиц. Дальневосточная энергетическая компания является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории ДВФО, осуществляющим поставки электроэнергии свыше 1,5 млн потребителей – физических лиц и 48 тыс. юридических лиц в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: тариф  ДЭК  сбыт 



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