Школьница из приморского села Романовка примет участие в молодежном международном экологическом симпозиуме

Анастасия Добрякова включена в состав российской делегации по результатам конкурсного отбора

В конце августа в городе Тояма (Япония) состоится международный молодежный экологический симпозиум, в котором примут участие школьники и студенты стран Северо-Восточной Азии. В этот раз в мероприятии примут участие и российские школьники. Представит Россию на этом ежегодном симпозиуме школьница из Приморья Анастасия ДОБРЯКОВА - учащаяся средней школы № 25 села Романовка, Шкотовского района Приморья. По результатам конкурсного отбора Анастасия была включена в состав российской делегации.

Тема нынешнего симпозиума - "Охрана морской среды". Участники выступят с докладами на эту тему, а так же примут участие в практических и занятиях по экологии. Главная цель таких встреч - приобретение экологического опыта, обмен практическими результатами и мнениями в области охраны окружающей среды между школьниками региона стран АТР.

Тема охраны морской среды для Насти хорошо известна. В школе, где она учится, уже не первый год ведет свою работу экологический кружок "Чистая Планета", участники которого регулярно проводят экологические мероприятия на побережье бухт Шкотовского района, организуют эко-субботники, проводят очистку береговой полосы, а так же занимаются общественной просветительской работой с населением в области охраны и сохранения окружающей среды.

Большую помощь в организации эко-субботников, других экологических мероприятий оказывает партнер школы №25 села Романовка - ООО "Морской порт Суходол", руководство которого совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации края сотрудничают в этом направлении уже не первый год, реализуя совместно различные природоохранные мероприятия на территории Шкотовского района Приморья.

"Участие нашего предприятия в организации природоохранных акциях - это одна из зон нашей ответственности, - сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в ООО "Морской порт Суходол". - Реализуя проект строительства порта, мы хорошо это понимаем и поэтому наша задача на всех этапах реализации этого важного для экономики края проекте, доказать не на словах, а на деле свою экологическую ответственность и желание сохранить наш край, его природу такой, какую мы ее хотим видеть - с чистой водой, чистым воздухом. Мы хотим жить в гармонии и мире с окружающей средой".

Юрий РОГОВ. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток