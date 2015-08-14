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Школьница из приморского села Романовка примет участие в молодежном международном экологическом симпозиуме
Анастасия Добрякова включена в состав российской делегации по результатам конкурсного отбора
В конце августа в городе Тояма (Япония) состоится международный молодежный экологический симпозиум, в котором примут участие школьники и студенты стран Северо-Восточной Азии. В этот раз в мероприятии примут участие и российские школьники. Представит Россию на этом ежегодном симпозиуме школьница из Приморья Анастасия ДОБРЯКОВА - учащаяся средней школы № 25 села Романовка, Шкотовского района Приморья. По результатам конкурсного отбора Анастасия была включена в состав российской делегации.
Тема нынешнего симпозиума - "Охрана морской среды". Участники выступят с докладами на эту тему, а так же примут участие в практических и занятиях по экологии. Главная цель таких встреч - приобретение экологического опыта, обмен практическими результатами и мнениями в области охраны окружающей среды между школьниками региона стран АТР.
Тема охраны морской среды для Насти хорошо известна. В школе, где она учится, уже не первый год ведет свою работу экологический кружок "Чистая Планета", участники которого регулярно проводят экологические мероприятия на побережье бухт Шкотовского района, организуют эко-субботники, проводят очистку береговой полосы, а так же занимаются общественной просветительской работой с населением в области охраны и сохранения окружающей среды.
Большую помощь в организации эко-субботников, других экологических мероприятий оказывает партнер школы №25 села Романовка - ООО "Морской порт Суходол", руководство которого совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации края сотрудничают в этом направлении уже не первый год, реализуя совместно различные природоохранные мероприятия на территории Шкотовского района Приморья.
"Участие нашего предприятия в организации природоохранных акциях - это одна из зон нашей ответственности, - сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в ООО "Морской порт Суходол". - Реализуя проект строительства порта, мы хорошо это понимаем и поэтому наша задача на всех этапах реализации этого важного для экономики края проекте, доказать не на словах, а на деле свою экологическую ответственность и желание сохранить наш край, его природу такой, какую мы ее хотим видеть - с чистой водой, чистым воздухом. Мы хотим жить в гармонии и мире с окружающей средой".
Юрий РОГОВ. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
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