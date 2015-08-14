www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.68 р. 100 JPY: 59.31 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 97.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Экология
Распечатать

Школьница из приморского села Романовка примет участие в молодежном международном экологическом симпозиуме

14 Августа 2015, 17:22 | Приморье

Анастасия Добрякова включена в состав российской делегации по результатам конкурсного отбора

В конце августа в городе Тояма (Япония) состоится международный молодежный экологический симпозиум, в котором примут участие школьники и студенты стран Северо-Восточной Азии. В этот раз в мероприятии примут участие и российские школьники. Представит Россию на этом ежегодном симпозиуме школьница из Приморья Анастасия ДОБРЯКОВА - учащаяся средней школы № 25 села Романовка, Шкотовского района Приморья. По результатам конкурсного отбора Анастасия была включена в состав российской делегации.

Тема нынешнего симпозиума - "Охрана морской среды". Участники выступят с докладами на эту тему, а так же примут участие в практических и занятиях по экологии. Главная цель таких встреч - приобретение экологического опыта, обмен практическими результатами и мнениями в области охраны окружающей среды между школьниками региона стран АТР.

Тема охраны морской среды для Насти хорошо известна. В школе, где она учится, уже не первый год ведет свою работу экологический кружок "Чистая Планета", участники которого регулярно проводят экологические мероприятия на побережье бухт Шкотовского района, организуют эко-субботники, проводят очистку береговой полосы, а так же занимаются общественной просветительской работой с населением в области охраны и сохранения окружающей среды.

Большую помощь в организации эко-субботников, других экологических мероприятий оказывает партнер школы №25 села Романовка - ООО "Морской порт Суходол", руководство которого совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации края сотрудничают в этом направлении уже не первый год, реализуя совместно различные природоохранные мероприятия на территории Шкотовского района Приморья.

"Участие нашего предприятия в организации природоохранных акциях - это одна из зон нашей ответственности, - сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в ООО "Морской порт Суходол". - Реализуя проект строительства порта, мы хорошо это понимаем и поэтому наша задача на всех этапах реализации этого важного для экономики края проекте, доказать не на словах, а на деле свою экологическую ответственность и желание сохранить наш край, его природу такой, какую мы ее хотим видеть - с чистой водой, чистым воздухом. Мы хотим жить в гармонии и мире с окружающей средой".

Юрий РОГОВ. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: порт  конкурс  суходол 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru