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В суд поступило заявление о признании "Мечела" банкротом
В Приморье "Мечелу" принадлежит специализирующийся на перевалке угля порт Посьет
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление ООО "РБПФ Проектное финансирование" (Москвы) с иском о признании несостоятельным ОАО "Мечел".
Как следует из информации на сайте суда, заявление поступило в арбитраж 12 августа, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.
Как следует из базы данных судебных актов, в июле вступило в законную силу решение арбитража Москвы о взыскании с "Мечела" в пользу "РБПФ Проектное финансирование" около 732 млн рублей.
Досье "Золотого Рога"
ОАО "Торговый порт "Посьет" контролируется "Мечелом" через ООО "Мечел-Транс" (владеет 96,9421% акций). Порт расположен в Хасанском районе Приморского края, специализируется на перевалке угля на экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Японию.
"Мечел" пытается договориться о реструктуризации своего долга перед крупнейшими кредиторами с начала 2014 года. Газпромбанк считается наиболее лояльным по отношению к "Мечелу" и его владельцу Игорю ЗЮЗИНУ среди кредиторов, Сбербанк - самым жестким переговорщиком. В начале марта ВТБ уведомил через СМИ остальных кредиторов "Мечела" о предстоящем обращении в суд с заявлением о несостоятельности компании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
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