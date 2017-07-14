Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В игорной зоне "Приморье" выставлены на аукцион свободные участки под отели и казино
Торги состоятся 29 августа
АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, 100% принадлежит Приморскому краю) выставило на открытый аукцион права на заключение договора субаренды четырех участков на территории интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье».
Аукцион разбит на три лота. Каждый из лотов предусматривает право аренды земельных участков до 2025 года и заключения инвестиционных соглашений на постройку гостинично-развлекательных комплексов.
Первый лот включает земельный участок площадью 7,9 га и инвестсоглашение стоимостью от 7,2 млрд рублей. Стартовая цена лота - 400 млн рублей, шаг аукциона составляет 20 млн рублей.
Второй лот состоит из двух участков общей площадью 13,8 га, один из которых имеет выход к морю. Минимальная стоимость инвестсоглашения составляет 12,6 млрд рублей. Стартовая цена лота - 600 млн рублей, шаг аукциона составляет 30 млн рублей.
Третий лот состоит из участка площадью 19,7 га, минимальная стоимость инвестиционного соглашения 18 млрд рублей. Стартовая цена лота - 900 млн рублей, шаг аукциона составляет 45 млн рублей.
Досье «Золотого Рога»: Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году. Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино превышает 113 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- В игорной зоне "Приморье" выставлены на аукцион свободные участки под отели и казино
- Ирина Яровая не захотела земли в Приморье
- Стоимость квадратного метра нового жилья для пострадавших от паводка в Приморье не должна превышать 35 тыс. рублей
- В Приморском крае расселение граждан из аварийного жилья выполнено менее чем на треть
- Власти одного из районов Приморья "торпедируют" дальневосточный гектар
- Москвичи налетели на "дальневосточный гектар" Приморья
- В Приморье построят завод домокомплектов по финским и немецким технологиям
- Приморцам может не хватить родной земли
- Управлять домами во Владивостоке будет управляющая компания из Санкт-Петербурга
- Японцы будут строить в Приморье деревянные дома по собственной технологии
Новости раздела
- В игорной зоне "Приморье" выставлены на аукцион свободные участки под отели и казино
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Китай захватил более 40% товарооборота с Дальним Востоком
- Китай ищет в Приморье партнеров для проектов в рыбной отрасли
- Терминал для поставки сжиженного газа в АТР разместится в бухте Перевозная Амурского залива
- Обновленные тарифы "Всё" соответствуют трендам в социальных сетях
- Путин пообещал навести порядок с угольной пылью, накрывшей Находку
- Путин объяснил, почему Приморье притормозило с "дальневосточным гектаром"
- Современное медицинское оборудование появится в городской больнице Находки осенью этого года
- Трутнев дал указание выгонять "тормозящих" резидентов игорной зоны "Приморье"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отдых у моря таит опасность
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- Владивосток возвращает себе память
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- Дальприбору исполнилось 50 лет
- Во Владивостоке угнали 4 большегруза
- Во Владивостоке планируют собирать новый внедорожник
- Приморье не дождалось дешевого киловатта
- Туристическому бизнесу на Дальнем Востоке предоставят льготы