В игорной зоне "Приморье" выставлены на аукцион свободные участки под отели и казино

Торги состоятся 29 августа

АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, 100% принадлежит Приморскому краю) выставило на открытый аукцион права на заключение договора субаренды четырех участков на территории интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье».

Аукцион разбит на три лота. Каждый из лотов предусматривает право аренды земельных участков до 2025 года и заключения инвестиционных соглашений на постройку гостинично-развлекательных комплексов.

Первый лот включает земельный участок площадью 7,9 га и инвестсоглашение стоимостью от 7,2 млрд рублей. Стартовая цена лота - 400 млн рублей, шаг аукциона составляет 20 млн рублей.

Второй лот состоит из двух участков общей площадью 13,8 га, один из которых имеет выход к морю. Минимальная стоимость инвестсоглашения составляет 12,6 млрд рублей. Стартовая цена лота - 600 млн рублей, шаг аукциона составляет 30 млн рублей.

Третий лот состоит из участка площадью 19,7 га, минимальная стоимость инвестиционного соглашения 18 млрд рублей. Стартовая цена лота - 900 млн рублей, шаг аукциона составляет 45 млн рублей.

Досье «Золотого Рога»: Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году. Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино превышает 113 млрд рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток