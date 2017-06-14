Современное медицинское оборудование появится в городской больнице Находки осенью этого года

Финансирование приобретения оборудования обеспечила «Управляющая портовая ко мпания»

ООО «Управляющая портовая компания» (исполнительный орган крупнейших специализированных морских угольных терминалов РФ – АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь») перевело КГБУЗ «Находкинская городская больница» почти 1,6 млн рублей для приобретения современного мягкого волоконного видеоцистоуретроскопа.

Оборудование, предназначенное для обследования мочевыводящей системы изнутри, станет частью оснащения стационара урологического отделения.

Аппарат необходим для диагностики заболеваний мочевого пузыря, уретры и мочевыводящих путей, взятия биопсии во время обследования, коагуляции мелких папиллом и удаления инородных тел. Сегодня перед горбольницей стоит задача – усилить работу по профилактике и лечению онкологических заболеваний, а также по их выявлению на ранних стадиях.

Благодаря обновленному оборудованию урологические манипуляции будут проходить менее болезненно и более комфортно для пациента, но что гораздо важнее – качество диагностики будет повышено в разы.

«В настоящий момент в урологическом отделении больницы используется регидный (жесткий) аппарат. Мягкий фиброуретроскоп позволит сделать процедуру цистоскопии гораздо менее болезненней для больного (особенно для мужчин) и информативнее для врача. Поставщик оборудования определен по итогам электронного аукциона. Уже этой осенью наши врачи приступят к работе с новой аппаратурой», – отмечает главный врач Находкинской городской больницы Игорь ПОНИТАЕВ.

Финансирование приобретения оборудования для урологического отделения больницы – это еще один этап социального партнерства крупного предприятия и больницы. Осенью 2016 года при поддержке АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» в КГБУЗ «Находкинская городская больница» открылось первичное онкологическое отделение поликлиники. Работа продолжилась весной 2017 года, когда в рамках партнерства в находкинской горбольнице открылось эндоскопическое отделение амбулаторно-поликлинического приема. Одна из его основных задач – выявление серьезных заболеваний органов ЖКТ (в первую очередь, онкологических) на ранних стадиях.

Портовый угольный холдинг ООО «Управляющая портовая компания» отмечает свою готовность и в дальнейшем участвовать в социально-значимых проектах НГО.

Досье «Золотого Рога»: ООО «Управляющая портовая компания» контролирует работу крупнейших морских угольных портовых терминалов России – АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (пос. Усть-Луга, Ленинградская область). Совокупный грузооборот терминалов по итогам 2016 года превысил 41,5 млн тонн, что составляет более трети российского морского экспорта угля. Уголь отгружается более чем в 30 стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2019 году общий годовой грузооборот морских терминалов под контролем «Управляющей портовой компании» составит более 60 млн. тонн. В настоящее время «Управляющая портовая компания» обеспечивает экспортную перевалку угля производства ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК», ОАО «Кузбасская Топливная Компания», ОАО «Русский Уголь», ЗАО «Сибуглемет», ООО «Промугольсервис», ЗАО «Шахта Беловская», ООО «Разрез Степановский», ООО «Разрез Бунгурский Северный» и других российских компаний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

На фото: Врачи отделения, которые будут работать на новом оборудовании



