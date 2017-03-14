"Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты

АО «Восточный Порт» ─ единственный специализированный терминал по перевалке каменного угля в Приморском крае

Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», информирует о принятых мерах по увеличению объема водоснабжения угольных терминалов для реализации комплекса природоохранных мер.

«Восточный Порт» запланировал увеличение потребления воды для систем орошения и пылеподавления на 10 тыс. кубометров воды в месяц дополнительно к уже потребляемым объемам.

В данный момент «Восточный Порт» не фиксирует дефицита воды для функционирования экологических установок ─ системы орошения складов, распылителей сухого тумана и снегогенераторов.

Вопрос водопотребления находится на постоянном контроле у технических специалистов и экологов порта. План усиления экологических мероприятий в связи с планируемым увеличением грузооборота порта был проработан еще в 2007 году.

«Наша компания сработала на упреждение еще при планировании закупки и внедрения дополнительных единиц пылеподавляющей техники, ─ прокомментировал управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ. ─ Согласно договору с ООО «Горный ключ» (водоснабжающая организация), с 2007 года по настоящее время объем возможного потребления воды нашими угольными терминалами вырос более чем в 2,5 раза и сейчас превышает 25 тыс. кубометров в месяц по отношению к 12 тыс. кубометров в 2007 году».

В 2016 году минимальное потребление «Восточного Порта» зафиксировано в мае на уровне 50% от ежемесячного лимита, а максимальное в ноябре на уровне 75%. «Восточный Порт» старается минимизировать использование пресной воды и дополнительно использует для систем орошения техническую воду из скважины, чтобы снижать потребление очищенной пресной воды. «Восточный Порт» уже получил технические условия на дополнительные объемы водоснабжения для Третьей очереди, поэтому до ввода объекта в эксплуатацию терминал будет обеспечен водой в необходимом объеме», ─ рассказал Герман ПИНДУС, директор ООО «Горный ключ» (компания осуществляет функции водозабора и обеспечения водой в поселке Врангель, Находкинский городской округ).

Добавим, что в проект Третьей очереди Угольного комплекса включены мощные оросительные установки складов и мест пересыпа угля, очистные сооружения сточных вод и туманообразователи.

В 2017 году АО «Восточный Порт» предполагает потратить до 300 млн рублей на сооружение ветрозащитных ограждений высотой 18 м для действующего угольного комплекса и строящейся 3-й очереди порта. Для максимальной эффективности защитных сооружений проведено математическое моделирование и выбраны проектные решения. В зависимости от расположения экрана относительно ветра он может нести ветрозащитную функцию (с наветренной стороны относительно штабеля угля) и пылезащитную (с подветренной стороны).

Дополнительно на природоохранные мероприятия на текущий год запланировано 100 млн. рублей, половина из которых придется на дальнейшую модернизацию системы круглосуточного экологического мониторинга и закупку новых пылеуборочных машин для работы в порту.

АО «Восточный Порт» ─ единственный специализированный терминал по перевалке каменного угля в Приморском крае, где еще на этапе проектировки были учтены особенности груза, с которым здесь будут работать. Помимо специализированной техники ─ вагоноопрокидывателей, конвейеров, стакеров, реклаймеров и судопогрузочных машин, которая позволяет обрабатывать большие объёмы груза с минимальным воздействием на окружающую среду, здесь применяются современные технологии, позволяющие предотвратить выброс твердых веществ в воздух.

Непосредственно при выгрузке в закрытом здании вагоноопрокидывателей используется система сухого тумана ─ уголь, высыпающийся из вагонов, накрывается водным куполом из мелкодисперсионных частиц, далее воздух откачивается насосами через фильтры системы аспирации. Для создания защитной «корки» на поверхности угля на открытых складах в летних условиях работает система орошения, в зимний период — снегогенераторы, распыляющие снег. Пересыпные станции конвейеров оборудованы укрытиями, где воздух вытягивается мощными вентиляторами и поступает в аспирационные системы.

На терминале в круглосуточном режиме работают 21 установка для очистки воздуха, 8 установок для очистки сточных вод.

При этом обновленная система многоуровневой фильтрации позволяет обеспечивать полноценный сбор осадков с поверхности угольного терминала, не допуская их прямого попадания в морскую акваторию, а затем доводить стоки до показателей рыбохозяйственных водоемов.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото АО «Восточный Порт».