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Зерновой терминал в порту Зарубино признан приоритетным
Реализация амбициозного проекта позволит качественно увеличить объем экспортных поставок в страны АТР
Первый заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Дмитрий ЮРЬЕВ в рамках совещания «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в Российской Федерации» выступил с отчетом о реализации ключевого инвестиционного проекта компании - строительства Дальневосточного специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино Приморского края.
Как сообщила пресс-служба ОЗК, мероприятие было организовано Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
В своем выступлении Дмитрий Юрьев представил экспертную позицию относительно баланса зерна России, перспектив развития экспортного потенциала зерновых культур и сопряженных с этим задач. В целом экспорт пшеницы сохраняет свою позитивную динамику и, традиционно, его основной объем составляет пшеница 4 класса. Стратегическими потребителями российского зерна являются страны Африки и Ближнего Востока, которые производят муку из пшеницы этого класса. Отечественные производители муки используют пшеницу только 3 класса. Анализ закупок мукомольных предприятий АО «ОЗК», расположенных в Воронежской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, показал, что пшеницы 3 класса достаточно для их самообеспечения. Так, на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» («дочерняя» компания АО «ОЗК») имеется четырехмесячный запас такой пшеницы для переработки. Для нужд животноводства российские сельхозпроизводители используют пшеницу 5 класса.
Следует отметить, что для развития экспортных поставок муки необходимо внедрение дополнительных мер стимулирования готовой продукции. Также целесообразно развивать программы стимулирования производства зерновых по отдельным регионам, наиболее в этом нуждающихся и имеющим потенциал производства большего объема зерна. А для наращивания экспортного потенциала важна разработка мер по борьбе с амброзией и клопом-черепашкой, которые являются серьезным сдерживающим фактором.
Особый интерес участников совещания вызвал отчет Дмитрия Юрьева о реализации строительства Дальневосточного специализированного зернового терминала. Его значимость для России позволяет рассматривать зерновой терминал в перспективе в качестве регулятора рынка зерна Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Реализация этого амбициозного проекта позволит качественно увеличить объем экспортных поставок зерновых культур и продукты их переработки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Кроме того, данный проект способствует введению в оборот новых земель сельхозназначения на Дальнем Востоке, обеспечив внедрение новых технологий и организацию новых рабочих мест.
Между тем остаются вопросы, которые требуют особого внимания и проработки, в частности, механизмы поддержки поставок зерна и готовой зерновой продукции с дополнительной добавленной стоимостью. Кроме того, эксперты отметили сложности с доставкой к порту из регионов СФО удаленностью более 5 тыс. километров.
Подводя итоги обсуждения инвестпроекта участники совещания единодушно отметили значимость Дальневосточного специализированного зернового терминала для развития качественно новых экспортных возможностей для российских производителей зерна, муки и готовой продукции.
Напомним, что проект по строительству специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестпроектов для включения в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания господдержки.
Схема территориального планирования в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением правительства России от 26 января, предусматривает создание в морском порту Зарубино современного зернового терминала. Это основополагающий документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах.
Досье "Золотого Рога": Проект реализуется на территории Хасанского района Приморского края, который относится к территории действия режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции. До 2020 года будет реализован первый этап проекта, в рамках которого будет построен зерновой терминал мощностью 10 млн тонн в год с последующем поэтапным развитием до мощности 33,5 млн тонн в год. Управление инвестпроектом осуществляет ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ) - 100%-ное дочернее общество АО «Объединенная зерновая компания».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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