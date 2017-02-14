www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.77 р. 100 JPY: 49.58 р.
EUR: 60.02 р. 10 CNY: 82.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Через Зарубино пойдут миллионы тонн зерна

14 Февраля 2017, 22:21 | Приморье

Реализация амбициозного проекта позволит качественно увеличить объем экспортных поставок в страны АТР

Первый заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Дмитрий ЮРЬЕВ в рамках совещания «О прогнозном балансе ресурсов и использования зерна в Российской Федерации» выступил с отчетом о реализации ключевого инвестиционного проекта компании - строительства Дальневосточного специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино Приморского края.

Как сообщила пресс-служба ОЗК, мероприятие было организовано Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В своем выступлении Дмитрий Юрьев представил экспертную позицию относительно баланса зерна России, перспектив развития экспортного потенциала зерновых культур и сопряженных с этим задач.  В целом экспорт пшеницы сохраняет свою позитивную динамику и, традиционно, его основной объем составляет пшеница 4 класса. Стратегическими потребителями российского зерна являются страны Африки и Ближнего Востока, которые производят муку из пшеницы этого класса. Отечественные производители муки используют пшеницу только 3 класса. Анализ закупок мукомольных предприятий АО «ОЗК», расположенных в Воронежской и Волгоградской областях, Краснодарском крае, показал, что пшеницы 3 класса достаточно для их самообеспечения. Так, на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» («дочерняя» компания АО «ОЗК») имеется четырехмесячный запас такой пшеницы для переработки. Для нужд животноводства российские сельхозпроизводители используют пшеницу 5 класса.

Следует отметить, что для развития экспортных поставок муки необходимо внедрение дополнительных мер стимулирования готовой продукции. Также целесообразно развивать программы стимулирования производства зерновых по отдельным регионам, наиболее в этом нуждающихся и имеющим потенциал производства большего объема зерна. А для наращивания экспортного потенциала важна разработка мер по борьбе с амброзией и клопом-черепашкой, которые являются серьезным сдерживающим фактором.

Особый интерес участников совещания вызвал отчет Дмитрия Юрьева о реализации строительства Дальневосточного специализированного зернового терминала. Его значимость для России позволяет рассматривать зерновой терминал в перспективе в качестве регулятора рынка зерна Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Реализация этого амбициозного проекта позволит качественно увеличить объем экспортных поставок зерновых культур и продукты их переработки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Кроме того, данный проект способствует введению в оборот новых земель сельхозназначения на Дальнем Востоке, обеспечив внедрение новых технологий и организацию новых рабочих мест.

Между тем остаются вопросы, которые требуют особого внимания и проработки, в частности, механизмы поддержки поставок зерна и готовой зерновой продукции с дополнительной добавленной стоимостью. Кроме того, эксперты отметили сложности с доставкой к порту из регионов СФО удаленностью более 5 тыс. километров.

Подводя итоги обсуждения инвестпроекта участники совещания единодушно отметили значимость Дальневосточного специализированного зернового терминала для развития качественно новых экспортных возможностей для российских производителей зерна, муки и готовой продукции.

Напомним, что проект по строительству специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестпроектов для включения в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания господдержки.

Схема территориального планирования в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением правительства России от 26 января, предусматривает создание в морском порту Зарубино современного зернового терминала. Это основополагающий документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах.

Досье "Золотого Рога": Проект реализуется на территории Хасанского района Приморского края, который относится к территории действия режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции. До 2020 года будет реализован первый этап проекта, в рамках которого будет построен зерновой терминал мощностью 10 млн тонн в год с последующем поэтапным развитием до мощности 33,5 млн тонн в год. Управление инвестпроектом осуществляет ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ) - 100%-ное дочернее общество АО «Объединенная зерновая компания».

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: зерно  поставки  зарубино  АТР  озк  порт 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru