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ФОТОРЕПОРТАЖ: Королем зимнего маунтинбайка стал гонщик из Уссурийска
Участники отметили хорошую подготовку склона для гонок на курорте Грибановка
12 февраля на склоне приморского горнолыжного курорта Грибановка прошли соревнования по маунтинбайку байкер-кросс «Снежный». Мероприятие собрало 16 сильнейших гонщиков из Владивостока, Уссурийска и Южно-Сахалинска
Байкеркросс 4Х — это дисциплина маунтинбайка, в которой четыре гонщика соревнуются друг с другом на специально подготовленной и расширенной трассе даунхилла (скоростной спуск, от англ. downhill - «вниз с холма»).
Дисциплина предполагает некоторый ненамеренный контакт между гонщиками на трассе, который не будет рассматриваться как нарушение правил, если он не противоречит духу честной борьбы и спортивному отношению к соперникам. Основная гонка состоит из заездов по группам на выбывание. Расстановка гонщиков происходит в соответствии с турнирной таблицей. Порядок составлен с расчетом, что два самых быстрых гонщика встретятся только в финале.
Призеры:
1 место ВОРОБЬЕВ Александр г. Уссурийск
2 место РОМАНЕНКО Андрей г. Владивосток
3 место ЗАРИХИН Андрей г. Владивосток
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото Сергея НЕМ.
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