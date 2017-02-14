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ФОТОРЕПОРТАЖ: Королем зимнего маунтинбайка стал гонщик из Уссурийска

14 Февраля 2017, 13:55 | Приморье

Участники отметили хорошую подготовку склона для гонок на курорте Грибановка

12 февраля на склоне приморского горнолыжного курорта Грибановка прошли соревнования по маунтинбайку байкер-кросс «Снежный». Мероприятие собрало 16 сильнейших гонщиков из Владивостока, Уссурийска и Южно-Сахалинска

Байкеркросс 4Х — это дисциплина маунтинбайка, в которой четыре гонщика соревнуются друг с другом на специально подготовленной и расширенной трассе даунхилла (скоростной спуск, от англ. downhill - «вниз с холма»).

Дисциплина предполагает некоторый ненамеренный контакт между гонщиками на трассе, который не будет рассматриваться как нарушение правил, если он не противоречит духу честной борьбы и спортивному отношению к соперникам. Основная гонка состоит из заездов по группам на выбывание. Расстановка гонщиков происходит в соответствии с турнирной таблицей. Порядок составлен с расчетом, что два самых быстрых гонщика встретятся только в финале.

Призеры:

1 место ВОРОБЬЕВ Александр г. Уссурийск

2 место РОМАНЕНКО Андрей г. Владивосток

3 место ЗАРИХИН Андрей г. Владивосток

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото Сергея НЕМ.


 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

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Теги: маунтинбайк  Сахалин  грибановка 






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