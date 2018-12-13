Силовики пришли в Суражевку не за овощами

Руководители тепличного хозяйства ответят за развал хорошо знакомого приморцам предприятия

Силовики вмешались в скандал с грядущим банкротством крупнейшего тепличного хозяйства Дальнего Востока ФГУП «Дальневосточное». На этой неделе следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за задолженности по зарплате работникам предприятия, расположенного в селе Суражевка.

Уголовное дело возбуждено по ст. 145.1 УК РФ.

По данным прокуратуры Приморья, за июль - первую половину ноября долг перед работниками составил 15 млн рублей. Правда, к настоящему времени долги по зарплате работникам полностью погашены.

Прокуроры потребовали от руководителя предприятия устранить нарушения законодательства по оплате труда, также из-за нарушений трудового законодательства административные дела.

Отметим, что на прошлой неделе более 60 из 221 работника ФГУП «Дальневосточное» из-за долга по зарплате приостановили работу и заявили о готовности пикетировать трассу Артем - Находка. После погашения долгов коллектив вернулся к работе.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Федеральная налоговая служба (ФНС) России в лице Межрайонной инспекции №10 по Приморскому краю 28 мая подала заявление о банкротстве предприятия в Арбитражный суд Приморского края, сумма заявленных требования составляет 38,141 млн рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ФГУП «Дальневосточное» создано в декабре 1999 года в селе Суражевка Приморского края. Уставный капитал составляет 500 тыс. рублей. Основное направление деятельности предприятия - производство овощей и зеленных культур защищенного грунта, картофеля, молока и молокопродуктов. В настоящее время учредителем выступает Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) России. По данным ФГУП, мощность тепличного комбината по технико-экономическому обоснованию составляет в год 5,280 тыс. тонн овощей, и в том числе - 4,580 тыс. тонн овощей защищенного, и 700 тонн овощей открытого грунта. У предприятия имеется 18 га зимних блочных теплиц, 747 га пашни, а также 720 голов крупного рогатого скота, в том числе 270 дойных голов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток