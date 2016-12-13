Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора

Алена Григорьева «утратила доверие» подчиненных

Трудовой коллектив КГУП «Примтеплоэнерго» (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края) обратился с письмом к главе региона Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой гендиректора Алену ГРИГОРЬЕВУ «в связи с утратой доверия».

«Усилилась социальная напряженность в коллективе, связанная не столько с централизацией управления, абсурдными решениями, сколько с постоянными оптимизациями, систематической задолженностью по заработной плате, гонением на профсоюз и др.», - говорится в обращении профсоюза «Примтеплоэнерго», текст которого имеется в распоряжении Деловой газеты «Золотой Рог».

В обращении подчеркивается, что данные два года назад обещания по финансовому оздоровлению, развитию и модернизации предприятия не выполнены, а вместо этого выросли долги перед поставщиками.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года руководство «Примтеплоэнерго» объявило о сокращении 1576 работников. Коллектив выступил против увольнений. В итоге предприятие покинули только 594 человека. Тем, кто остался работать, руководство «Примтеплоэнерго» обещало увеличить зарплату на треть.

«Но рабочие кроме систематических задержек заработной платы без увеличения, больше ничего не увидели. Оплата труда работников, работающих по совместительству, в размере 30% не производится, выплаты идут выборочно и не более 10%», - говорится в обращении.

Обращение обсуждено на собраниях трудовых коллективов:

Теплового района «Артемовский», Теплового района «Анучинский», Теплового района «Кавалеровский», Теплового района «Дальнегорский», Теплового района «Дальнереченский», Теплового района «Лесозаводский», Филиала «Находкинский», Теплового района «Спасск-1», Теплового района «Спасск-2», Теплового района «Фокинский», Теплового района «Партизанский», Теплового района «Лазовский», Теплового района «Хорольский», Теплового района «Октябрьский», Теплового района «Центральный», Теплового района «Ольгинский», Теплового района «Пограничный», Теплового района «Чугуевский», Теплового района «Хасанский», Теплового района «Ханкайский», Теплового района «Шкотовский», Тернейского участка электроснабжения.

Досье «Золотого Рога»: КГУП «Примтеплоэнерго» - крупнейшая теплоснабжающая организация Приморского края, на 100% принадлежит краю. В ее состав входит семь филиалов, занимающих практически всю территорию региона. Предприятие эксплуатирует порядка 500 котельных.

На этой неделе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг ПАО «РАО ЭС Востока») начало отключение от энергоснабжения девяти административных объектов «Примтеплоэнерго». Первая очередь отключений коснулась, в частности, административных зданий КГУП во Владивостоке и Арсеньеве, зданий управления и отдела сбыта в Дальнегорске, а также двух производственных баз в Спасске-Дальнем.

Также ДЭК рассматривает возможность расторжения договора энергоснабжения с должником, грубо нарушающим договорные условия.

На сегодняшний день «Примтеплоэнерго» является крупнейшим должником в Приморье с задолженностью за поставленную электроэнергию в размере более 462 млн рублей.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток