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Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье

13 Ноября 2016, 08:42 | Приморье

Строительство Находкинского завода минеральных удобрений планируется начать уже в следующем году

Аркадий Ротенберг продал долю в АО «Находкинский завод минеральных удобрений» председателю совета директоров СМП банка Артему ОБОЛЕНСКОМУ. Проект по постройке завода по производству минеральных удобрений в Приморье выходит на финишную прямую.

Аркадий и Борис Ротенберги известны прежде всего тем, что в 60-х годах занимались в одной секции дзюдо с Владимиром ПУТИНЫМ и были спарринг-партнерами будущего президента России. Аркадий Ротенберг занимал пост председателя совета директоров СМП банка доя января 2015 года, затем его сменил Артем Оболенский.

Строительство Находкинского завода минеральных удобрений планируется начать в 2017 году, уже в 2022 году производство может начать работу. Проект завода предусматривает создание комплекса мощностью 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта строительства завода с учетом объектов внешней инфраструктуры оценивается более чем в 400 млрд рублей.

СМП банк в апреле 2014 года попал под действие антироссийских санкций США. В «черные списки» были также внесены братья Ротеберги. Кроме того, Аркадий Ротенберг был включен в санкционный список Евросоюза, после того как обжаловал введение против него санкций в Европейском суде.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото www.24feed.ru

Автор: Олег Клименко
Теги: минудобрения  аркадий ротенберг  завод 



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