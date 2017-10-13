Один из крупнейших портов Приморья сменил руководителя

После перехода контроля к Роману Абрамовичу и Ко

Гендиректором АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», стивидорная компания в порту Находка) вместо Вячеслава САРАЕВА стал Владимир ГРИГОРЬЕВ, ранее работавший в хабаровском холдинге RFP Group. Под руководством Григорьева были построены и запущены в эксплуатацию два завода - по производству лущеного шпона и пиломатериалов.

Новый гендиректор окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В Ломоносова по специальности «менеджмент», имеет степень кандидата экономических наук.

Вячеслав Сараев возглавил «Евраз НМТП» 26 июня 2017 года, до этого портом руководил Владислав Жуков.

Как ранее сообщала Деловая газеты «Золотой Рог», Evraz в июне закрыл сделку по продаже 100% АО «Евраз НМТП» основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами, за $354,4 млн.

В рамках сделки стороны заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым Evraz обязуется поставлять, а порт - обрабатывать грузы в определенном объеме и по определенным тарифам в течение 5 лет. После прохождения юридических формальностей из названия компании окончательно исчезнет слово «Евраз». В перспективе НМТП может стать специализированным угольным портом.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото "Евраз НМТП"