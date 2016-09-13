Гидробиологи провели в Приморье "золотую неделю"

Ученые разных стран, объединившиеся под лозунгом «За чистую воду на планете Земля!», провели неделю в Приморском крае: симпозиум Бентологического общества Азии прошел во Владивостоке и собрал около 150 специалистов из 15 стран мира, в числе которых представители академической и вузовской науки, административных, природоохранных структур и водных ведомств, студенты и старшеклассники.

- Основная цель cимпозиума - укрепление международных связей ученых-гидробиологов и специалистов водных ведомств в азиатском регионе, инициация новых международных научных программ в области экологии пресных вод, разработка основ международного пресноводного биоассессмента, обсуждение проблем мониторинга трансграничных водных бассейнов, - рассказала газете «Золотой Рог» член оргкомитета симпозиума, д.б.н. из Биолого-почвенного института ДВО РАН Татьяна ВШИВКОВА. - Чтобы было понятно, о чем идет речь, поясню, что понятие «бентос» - в переводе с греческого «глубина», - означает совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоемов.

Бентологическое общество Азии собирается уже в третий раз. Два предыдущих симпозиума прошли в Японии (Матсумото, 2012 год) и Южной Корее (Пусан, 2014 год). В России он проводился впервые. По мнению мирового ученого сообщества, XXI век, наряду с величайшими достижениями человечества в различных областях науки и техники, принес и глобальные проблемы, связанные с нерациональным использованием природных ресурсов. Одна из важнейших - это проблема загрязнения поверхностных вод и морских экосистем.

- Ухудшение качества воды вследствие неразумной деятельности человека приводит к деградации водных экосистем, уменьшению биоразнообразия, истощению рыбных запасов и других объектов пресноводного и морского промысла, приводит к общему снижению качества жизни, - считает д.б.н., президент Бентологического общества Азии в России Виктор БОГАТОВ. - Первостепенными задачами в деле охраны пресноводных ресурсов должны стать инвентаризация водных ресурсов по показателям их экологического состояния, разработка эффективных методов оценки качества воды. Необходимо принять международные нормативные документы, регламентирующие деятельность в области использования, мониторинга и контроля состояния водных экосистем.

Основной акцент на симпозиуме традиционно был сделан на пресноводных проблемах, но были рассмотрены и проблемы эстуарных и морских экосистем, связанных с пресноводными системами.

«Есть традиционные темы, как круговорот воды в природе, который с каждым годом становится более напряженным, а значит, и более опасным, - отметил в коротком интервью газете «Золотой Рог» директор Биолого-почвенного института ДВО РАН Юрий ЖУРАВЛЕВ. - Научным сообществом обсуждается влияние индустриализации на все процессы, происходящие в воде. Биологическая составляющая - это главная составляющая, которая объединяет бентологическое общество. Исследование водных организмов показало, что они подвержены самым разным влияниям, включая как глобальные перемены, так и происходящие в каждом локальном месте в результате индустриализации. Всякий раз, когда мы собираем гидробиологов, говорим о том, как живут гидробионты, т. е. те, кто живет в воде, что им угрожает и что это значит для жизни на земле вообще. Никто уже не может избежать глобальной постановки вопроса. Кода взаимодействуют две системы, то можно еще как-то предсказать последствия, но если появляется третья система, или, по выражению Геллера, «третье тело», пусть очень маленькое, как два крыла у бабочки, оно может непредсказуемо повлиять на последствия. Я говорю о том, что локальное и глобальное очень тесно связаны.

У нас много опасностей. Не так давно произошла авария на японской атомной станции «Фукусима». Мы думаем, что пережили ее, а на самом деле она имеет отдаленные последствия. Вполне возможно, что это не прямая радиационная угроза, а изменение климатических обстоятельств, в том числе в потоках воды и пара, морских течений и пр.

Что сегодня мы наблюдаем? Байкал высыхает, а оз. Ханка и река Амур выходят из берегов. В прошлом году Ханка поднялась выше всех норм...»

- После симпозиума состоялась работа 1-ой Международной молодежной школы по пресноводной экологии, организаторами которой стали ДВФУ и БПИ. Впервые в рамках симпозиума проведен курс научно-образовательных лекций ведущих ученых и специалистов мира в области пресноводной экологии для студентов азиатского региона, это так называемая «гидробиологическая золотая неделя», - рассказала Татьяна Вшивкова. - Предполагается, что такая неделя будет ежегодно проводиться учеными ДВО РАН и ДВФУ для учащейся молодежи Азии. Актуальность такой образовательной программы чрезвычайно важна, особенно для России, в которой ощущается острый дефицит специалистов-пресноводников, - подчеркнула она.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.