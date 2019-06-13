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Находку избавят от угольной пыли уже в следующем году
Несогласный бизнес будет лишен права на перевалку угля
Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО заверил, что к 2020 году в крае будет прекращена закрытая перевалка угля.
«Есть поручение президента России, в котором четко сформулировано, что к 2020 году стивидорные компании, находящиеся в городской черте, должны перейти на закрытую перевалку. Поэтому мы, следуя этому пункту, добиваемся того, чтобы это поручение было выполнено. И я уверен, добьемся этого», - сказал глава региона на пресс-завтраке с представителями СМИ.
В качестве положительного примера г-н Кожемяко привел АО «Восточный порт», которое реализует проект строительства Третьей очереди угольного комплекса.
«Ничего сложного (в переходе на закрытую перевалку) нет. Нужно ставить закрытые транспортеры угля, роторные погрузчики, вводить системы орошения и т.д. И такие проекты уже реализуются, например, в «Восточном порту», где строится третья очередь», - сказал губернатор.
Тема борьбы с угольной пылью в дальневосточных портах в июне 2017 года вышла на уровень президента России, когда в ходе прямой линии ему пожаловался школьник из Находки Андрей БОЛЬ. Последовал ряд показательных инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы. В феврале прошлого года врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО обещал приостановить на 90 дней работу Находкинского морторгпорта при невыполнении обязательств по снижению выбросов пыли.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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