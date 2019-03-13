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Один из крупнейших банков страны хочет взыскать с приморской компании более миллиарда рублей
Успешная компания вынуждена отвечать за чужие просчеты
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 18 декабря 2018 года удовлетворил иск банка ВТБ о взыскании с ЗАО «Востокбункер» (входил в группу «Транзит-ДВ») 1 млрд 6,3 млн рублей долга по договорам поручительства за другие структуры группы.
Как следует из материалов суда, ВТБ подал иск к «Востокбункеру» еще в декабре 2017 года. Сумма требований составила 1,442 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей основного долга. Позднее размер иска был уточнен до 1 млрд 6,3 млн рублей, в том числе 816,9 млн рублей основной долг. Речь идет о выданных структурам группы «Транзит-ДВ» кредитам, по которым «Востокбункер» выступал поручителем.
В марте 2017 года Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил гражданский иск ВТБ к шести компаниям группы «Транзит-ДВ» о взыскании задолженности по кредитному соглашению, договорам поручительства, а также обращении взыскания на предмет залога по договору об ипотеке морского судна. Сумма требований не раскрывалась. Ответчиками по иску выступали ООО «Группа Транзит-ДВ» (управляющая компания группы), ЗАО «Востокбункер», ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточная судоходная компания», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» и ООО «Магадан-Транзит-ДВ».
На данный момент все структуры, кроме «Востокбункера», находятся в той или иной стадии банкротства.
«Востокбункер» специализируется на перевалке нефтепродуктов в морском порту Славянка (Хасанский район Приморья).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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