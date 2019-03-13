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"Русагро" сдвинула сроки запуска двух свинокомплексов в Приморье

13 Марта 2019, 11:27 | Приморье

Все силы были брошены на ликвидацию ящура

ООО «Русагро-Приморье» (приморская «дочка» агрохолдинга «Русагро») скорректировало сроки ввода двух свинокомплексов в Приморском крае. По словам исполнительного директора «Русагро-Приморье» Сергея ЛЫСЕНКО свинокомплексы в Михайловском районе будут введен в строй в ноябре 2019 года и январе 2020 года соответственно. Ранее «Русагро» планировала ввести в строй три свинокомплекса в Приморском крае в феврале этого года.

Первая вспышка заболевания свиней ящуром произошла

Напомним, что в январе на одном из комплексов «Русагро» в Михайловском районе была зафиксирована вспышка заболевания свиней ящуром

Также до конца 2019 года «Русагро» введет в эксплуатацию введет в эксплуатацию элеватор производительностью 120 тыс. тонн зерна и зерновую площадку на 200 тыс. тонн в рамках ТОР «Михайловский».

По словам г-на Лысенко, в настоящее время на объекте осуществляется строительство конструкций будущего комплекса, прокладываются коммуникации.

Всего в рамках инвестпроекта «Русагро» строит в Приморье шесть свинокомплексов и племенную ферму общей производительностью 75 тыс. тонн свинины в живом весе в год (610 тыс. голов), а также комбикормовое производство на 300 тыс. тонн продукции в год и убойное производство.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа «Русагро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины (5,3%) и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, девять сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 665 тыс. га земли. Основным владельцем холдинга является семья его основателя - Вадима МОШКОВИЧА, владеющая 71,9% капитала. Генеральный директор «Русагро» Максим БАСОВ владеет 7,3%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: свинина  ящур  "русагро"  проект  зерно 



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