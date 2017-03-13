"Восточный Порт" обеспечил водой все производственные объекты

Вопрос водопотребления находится на постоянном контроле у технических специалистов и экологов порта

Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», информирует о принятых мерах по увеличению объема водоснабжения угольных терминалов для реализации комплекса природоохранных мер.

«Восточный Порт» запланировал увеличение потребления воды для систем орошения и пылеподавления на 10 тыс. кубометров воды в месяц дополнительно к уже потребляемым объемам.

В данный момент «Восточный Порт» не фиксирует дефицита воды для функционирования экологических установок ─ системы орошения складов, распылителей сухого тумана и снегогенераторов.

Вопрос водопотребления находится на постоянном контроле у технических специалистов и экологов порта. План усиления экологических мероприятий в связи с планируемым увеличением грузооборота порта был проработан еще в 2007 году.

«Наша компания сработала на упреждение еще при планировании закупки и внедрения дополнительных единиц пылеподавляющей техники, ─ прокомментировал управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев. ─ Согласно договору с ООО «Горный ключ» (водоснабжающая организация), с 2007 года по настоящее время объем возможного потребления воды нашими угольными терминалами вырос более чем в 2,5 раза и сейчас превышает 25 тыс. кубометров в месяц по отношению к 12 тыс. кубометров в 2007 году».

В 2016 году минимальное потребление «Восточного Порта» зафиксировано в мае на уровне 50% от ежемесячного лимита, а максимальное в ноябре на уровне 75%. «Восточный Порт» старается минимизировать использование пресной воды и дополнительно использует для систем орошения техническую воду из скважины, чтобы снижать потребление очищенной пресной воды. «Восточный Порт» уже получил технические условия на дополнительные объемы водоснабжения для Третьей очереди, поэтому до ввода объекта в эксплуатацию терминал будет обеспечен водой в необходимом объеме», ─ рассказал Герман ПИНДУС, директор ООО «Горный ключ» ─ компания осуществляет функции водозабора и обеспечения водой в поселке Врангель (Находкинский городской округ).

Добавим, что в проект Третьей очереди Угольного комплекса включены мощные оросительные установки складов и мест пересыпа угля, очистные сооружения сточных вод и туманообразователи.

Отметим, что за два зимних месяца 2017 года стивидорной компанией было обработано 3,5 млн. тонн угольной продукции (рост к январю-февралю 2015 года составил 10%).



В феврале 2017 года обработано 1,67 млн. тонн угольной продукции различных марок. За последние годы средний показатель работы февраля стабильно преодолевает отметку в 1,5 млн. тонн. в месяц, летом месячный показатель более 2 млн. тонн.

«На протяжении нескольких лет нам удается сохранять положительную динамику грузооборота в напряженный для большинства стивидоров зимний период благодаря системе зимней выгрузки, - отмечает управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ, - на специализированном угольном терминале существует целый ряд мер по уменьшению ветровых нагрузок и разморозке угля».



Закрытие от ветра части пути следования составов с углем по территории комплекса– это еще и мера экологической безопасности. Добавим, что в 2016 году общая сумма инвестиций на природоохранные мероприятия составила более 32 миллионов рублей.

Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток