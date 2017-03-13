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В Приморье обсчитывают крупное месторождение серебра

13 Марта 2017, 18:08 | Приморье

Перспективная на полиметаллы площадь расположена на северо-востоке края

АО «Дальневосточное производcтвенно-геологическое объединение» (входит в холдинг «Росгеология») в течение предстоящего полевого сезона планирует завершить поиск серебра, свинца и цинка на Арцевской перспективной площади в Дальнегорском районе Приморского края.

Собранные ранее материалы и данные позволили локализовать прогнозные ресурсы по категории Р2: свинец - 81 тыс. тонн, цинк - 75 тыс. тонн, серебро - 1 тыс. 023 тонны.

До конца текущего года специалистам предстоит повысить категорию прогнозных ресурсов по ранее выявленным полезным ископаемым до Р1.

Исследования выполняются в рамках государственного контракта, заключенного между «Росгеологией» и департаментом по недропользованию по ДФО летом 2015 года.

Досье «Золотого Рога»: Арцевская перспективная площадь расположена в Дальнегорском районе на северо-востоке Приморского края. Геологам за прошедшее со старта реализации проекта время удалось выделить локальные, комплексные и моноэлементные ореолы свинца, цинка, серебра и олова. На наиболее перспективных участках проведены горные и буровые работы.

АО «Дальневосточное ПГО» - территориальное подразделение холдинга «Росгеология». Включает в себя четыре предприятия, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе АО «Приморгеология» (Приморский край)

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Дальнегорск  геология  серебро  поиск  месторождение 






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