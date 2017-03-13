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В Приморье появится модернизированный "Кукурузник"
Поставки легкого самолета ТВС-2МС планирует наладить новосибирский авиапроизводитель
Новосибирское предприятие «Русавиапром» планирует поставлять легкие самолеты ТВС-2МС, которые должны прийти на смену Ан-2, на Дальний Восток и, в частности, в Приморье. ТВС-2МС является модернизированной версией прославленного «Кукурузника».
Речь идет о том, чтобы эти самолеты выполняли в регионе всю работу, которую в советские годы выполнял Ан-2. Сегодня это делают самолеты импортного производства.
Самолет ТВС-2МС сможет взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы, даже с плохим покрытием, устроен проще зарубежных машин и не требует особых условий содержания. На Дальнем Востоке этот самолет будет заниматься сельскохозяйственными работами, тушением лесных пожаров, перевозкой грузов и пассажиров.
Всего за годы производства Ан-2 было выпущено 18 тыс. таких самолетов, поэтому потребность в машинах, способных их заменить, достаточно высока.
Ан-2 (по кодификации НАТО: Colt - «Жеребенок», разг. - «Аннушка», «Кукурузник») - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в Новосибирске в конце 40-х годов. Он используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолет и состоит на вооружении ВВС многих стран.
ТВС-2МС – глубоко модернизированная версия Ан-2, значительно превосходящая его по характеристикам. В ходе модернизации Ан-2 получил новый турбовинтовой двигатель марки «Honeywell» Garrett AiResearch TPE331 мощностью 1100 л.с. Благовещенская «Амурская авиабаза» стала первым эксплуатантом самолета ТВС-2АМ в России - 22 апреля 2014 года самолет ТВС-2АМ приступил к выполнению работ по мониторингу и тушению лесных пожаров в Амурской области.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта aviation21.ru.
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