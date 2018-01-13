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Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
Глава региона уже сделал выводы
Долги КГУП «Примтеплоэнерго» достигли 5 млрд рублей, но несмотря на сложную финансовую ситуацию для котельных края сформирован нормативный запас топлива, сообщил врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.
По его словам, в ходе подготовки к отопительному сезону у крупнейшей теплоснабжающей организации края) возникали различные проблемы, в частности, были сложности с доставкой топлива автотранспортом, принадлежащим коммерческим организациям, обеспечением котельных запчастями.
«Выводы сделаны. К следующему отопительному сезону будем менять структуру работы. Себестоимость топлива в крае можно и нужно уменьшать. Сейчас же главное, что запасы топлива мы имеем на 45 суток. Мы вышли на норматив. В пути - топливо еще на 90 суток", - сказал глава региона.
В декабре, который в Приморье выдался аномально морозным, в северных районах края из-за нехватки топлива котельные вынуждены были снизить температурный режим. Жители сразу нескольких населенных пунктов пожаловались на холод в квартирах. «Примтеплоэнерго» заявило, что не смогло закупить необходимое количество топлива для обогрева домов, и вынуждено экономить. Средств не хватило из-за огромных долгов за уже потребленное тепло.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в середине декабря 2017 года Законодательное Собрание Приморского края одобрило перечисление дополнительных доходов бюджета Приморья в размере 1 млрд рублей в Резервный фонд администрации Приморского края – данные средства предназначены КГУП «Примтеплоэнерго» на закупку топлива для котельных. А уже 29 декабря КГУП объявило аукцион на открытие кредитной линии с лимитом в 1 млрд рублей. Цена контракта составляет 226,6 млн рублей и включает в себя плату за пользование кредитами и все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: КГУП «Примтеплоэнерго» обслуживает 465 котельных и обеспечивает теплом 29 муниципальных образований края за исключением Большого Камня, Арсеньева, Уссурийска и Тернейского района, протяженность тепловых сетей – более одной тысячи километров. Кроме этого, предприятие снабжает водой 12 муниципалитетов. Также «Примтеплоэнерго» осуществляет электроснабжение в Тернейском и Красноармейском районах края. На предприятии трудится более 8 тыс. человек.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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