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"Билайн" дает рассрочку на покупку смартфонов Samsung Galaxy
В офисах обслуживания и продаж «Билайн» можно приобрести смартфоны Samsung Galaxy стоимостью от 10 000 рублей в рассрочку*. Современные смартфоны Samsung станут прекрасным подарком к новому году. Они идеально подходят для долгих разговоров, прослушивания музыки и просмотра фильмов, создания красочных фото и видео и, конечно, для решения ежедневных бизнес-задач.
Например, смартфон Galaxy J5 станет прекрасным подарком для молодых и активных пользователей, благодаря своему яркому sAMOLED экрану, стильному и прочному металлическому корпусу и двум 13-мегапиксельным камерам для создания идеальных фотоснимков.
Всего в акции участвуют более 30 моделей Samsung Galaxy, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте beeline.ru.
Акция «Смартфоны Samsung Galaxy в рассрочку без переплаты» поддерживает постоянно растущий спрос пользователей на услуги кредитования и рассрочки. Смартфоны Samsung занимают лидирующие позиции в структуре покупок, совершенных в рассрочку. За 9 месяцев 2017 года общие продажи смартфонов Samsung в фирменных салонах «Билайн» увеличились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
*Galaxy J5 — Гэлэкси Джей 5. Организатор акции и продавец — ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции. Количество товара ограничено. Акция действует с 01.12.2017 по 07.01.2018 в офисах продаж «Билайн». Информацию о возможности и условиях приобретения товара в кредит, а также о перечне участвующего оборудования, его стоимости, наличии, стоимости кредитных продуктов и банках-партнерах уточняйте в офисах продаж «Билайн» и на beeline.ru. Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк», лиц. ЦБ №316 от 15.03.2012. Кредит предоставляется в рублях на сумму от 2000 до 120 000 руб., срок кредита — 12 месяцев, первый взнос — 0% от стоимости товара, процентная ставка — 19,53% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки продавца в размере 10% от стоимости товара, которая компенсирует сумму процентов за использование кредита в течение срока кредита. Условие — исполнение заемщиком кредитного договора. Все цены указаны с учетом НДС. Указан приблизительный минимальный размер платежа по кредиту в рамках предложения
Предложение действительно только при покупке смартфонов в салонах продаж «Билайн» на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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