www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.23 р. 100 JPY: 52.24 р.
EUR: 69.8 р. 10 CNY: 89.52 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Связь
Распечатать

"Билайн" дает рассрочку на покупку смартфонов Samsung Galaxy

12 Декабря 2017, 12:45 | Приморье

В офисах обслуживания и продаж «Билайн» можно приобрести смартфоны Samsung Galaxy стоимостью от 10 000 рублей в рассрочку*. Современные смартфоны Samsung станут прекрасным подарком к новому году. Они идеально подходят для долгих разговоров, прослушивания музыки и просмотра фильмов, создания красочных фото и видео и, конечно, для решения ежедневных бизнес-задач.


Например, смартфон Galaxy J5 станет прекрасным подарком для молодых и активных пользователей, благодаря своему яркому sAMOLED экрану, стильному и прочному металлическому корпусу и двум 13-мегапиксельным камерам для создания идеальных фотоснимков.

Всего в акции участвуют более 30 моделей Samsung Galaxy, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте beeline.ru.

Акция «Смартфоны Samsung Galaxy в рассрочку без переплаты» поддерживает постоянно растущий спрос пользователей на услуги кредитования и рассрочки. Смартфоны Samsung занимают лидирующие позиции в структуре покупок, совершенных в рассрочку. За 9 месяцев 2017 года общие продажи смартфонов Samsung в фирменных салонах «Билайн» увеличились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

*Galaxy J5 — Гэлэкси Джей 5. Организатор акции и продавец — ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции. Количество товара ограничено. Акция действует с 01.12.2017 по 07.01.2018 в офисах продаж «Билайн». Информацию о возможности и условиях приобретения товара в кредит, а также о перечне участвующего оборудования, его стоимости, наличии, стоимости кредитных продуктов и банках-партнерах уточняйте в офисах продаж «Билайн» и на beeline.ru. Кредит предоставляется ООО «ХКФ Банк», лиц. ЦБ №316 от 15.03.2012. Кредит предоставляется в рублях на сумму от 2000 до 120 000 руб., срок кредита — 12 месяцев, первый взнос — 0% от стоимости товара, процентная ставка — 19,53% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки продавца в размере 10% от стоимости товара, которая компенсирует сумму процентов за использование кредита в течение срока кредита. Условие — исполнение заемщиком кредитного договора. Все цены указаны с учетом НДС. Указан приблизительный минимальный размер платежа по кредиту в рамках предложения

Предложение действительно только при покупке смартфонов в салонах продаж «Билайн» на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор:
Теги: смартфоны  акция  "билайн" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru