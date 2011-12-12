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Росгосстрах провел первый ежегодный семинар по страхованию жизни
В семинаре приняли участие руководители специализированных региональных агентств и лучшие менеджеры по продаже услуг страхования жизни из 46 филиалов Росгосстраха.
Целью проведения семинара было обучение участников лучшим зарубежным технологиям продвижения услуг по страхованию жизни. Ярким и значимым событием стал четырехдневный авторский тренинг одного из самых известных независимых консультантов по страхованию жизни в мире Джеймса ХАЙДЕМА (автор книги "Навыки управления агентством", он прошел путь от простого агента до руководителя собственной компании. Активно работает в странах Европы и Америки, является консультантом международной исследовательской и консалтинговой организации, специализирующейся на изучении международного рынка страхования жизни Limra International).
В ходе тренинга также были затронуты важнейшие аспекты работы руководителей специализированных региональных агентств и лучших менеджеров по страхованию жизни, серьезное внимание было уделено проблеме мотивации. Тренинг включал в себя элементы практических заданий, что сделало его особенно эмоциональным, поскольку участники семинара практиковались в применении полученных знаний.
Совместно с компанией "Коллекция приключений" был проведен тренинг по командообразованию. Участники семинара выполняли разнообразные задания, а итогом стал конкурс по созданию фирменной символики компании "Росгосстрах-Жизнь".
"Данный семинар - это качественно новый уровень проведения мероприятий подобного рода, - рассказывает Людмила ВОТЯКОВА, заместитель директора по страхованию жизни Приморского филиала Росгосстраха. - Он не только повысил и развил квалификацию ключевых сотрудников наших подразделений, сплатил нас в единую команду, но и приумножил достижения компании".
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