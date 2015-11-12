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Приморцы начали оставлять миллионы в самом крупном казино России

12 Ноября 2015, 02:37 | Приморье

В игорной зоне "Приморье" официально заработало казино Tigre de Cristal, на очереди казино Selenа

ООО «Джи 1 Интертейнмент» (контролируется компанией Melco Crown) 12 ноября официально открыло первое казино в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье», сообщает Деловая газета "Золотой Рог". До этого комплекс Tigre de Cristal месяц проработал в формате soft opening, что принято в общемировой практике.

Комплекс помимо казино, включает 5-звездочный отель на 121 номер, переданный в управление гостиничному оператору Summit Ascent. Это самый крупный игорный комплекс в России на сегодня.

Уже на следующей неделе ожидается прибытие в Приморье чартера с группой крупных игроков

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": ООО «Джи 1 Интертейнмент» основано в 2010 году. В настоящее время компания имеет 100% иностранных инвестиций, привлеченных на Гонконгской фондовой бирже путем размещения IPO и SPO. Основным бенефициаром компании является Лоуренс ХО. Лоуренс является гендиректором и членом совета директоров в Melco International Development. Также Хо также является управленцем Summit Ascent Holdings. Состояние бизнемена оценивается в $2 млрд.

Развлекательная курортная зона «Приморье» размещена в бухте Муравьиная в 50 км от Владивостока. На площади 620 га, помимо развлекательных центров и казино, планируется возвести четыре 5-звездочных отеля, семь 4-звездочных и четыре 3-звездочных, а также 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году. В настоящее время подписаны четыре инвестиционных договора на строительство отелей и казино на общую сумму 108 млрд рублей.

Ключевыми инвесторами развлекательного курорта выступают «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим».

Ранее полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ пообещал пересмотреть условия договоров с теми инвесторами, которые не начнут строительство объектов в игорной зоне «Приморье» в первом квартале 2016 года.

О планах начать строительство первого здания казино гостинично-развлекательного комплекса Selena в интегрированной курортно-развлекательной зоне «Приморье» весной 2016 года заявила «Даймонд Форчун Холдингс Прим» (реализует проект комплекса).

Гостинично-развлекательный комплекс Selena расположится на участках 2 и 4 внутри интегрированного курорта. Общая площадь застройки составит более 174 тыс. кв. метров. На финальной стадии ГРК Selena включит в себя два отеля на 1298 номеров и казино, напоминает Деловая газета "Золотой Рог".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: запуск  казино  melco 



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Комментарии

  • kawabata11:33, 12.11.2015#

    Если тема с казино стрельнет, то господин ХО неминуемо словит в России "хо-хо". Через некоторое время вежливые зеленые человечки из одной всем известной уважаемой конторы аккуратно (а может и не очень) отожмут бизнес, и будет ХО хохотать над собственной глупостью и жадностью, приведшими его к сотрудничеству с русскими.

  • КОТ11:45, 12.11.2015#

    Неужели житили приморья настолько богаты и беспечны чтоб тратить такое бабло? Где обещанные толпы узкопленочных, краснокожих?Где интуристы с юанями, йенами, долларами, евриками, тугриками?Вроде как второе Макао строили. Майкл на всю страну обещал УХХХХ!Заживем! А пока только большой ПУК в большую трубу!

  • Проходящий мимо.14:23, 12.11.2015#

    "Лас Вегас" на развалинах Приморья, и это уже ни в какие ворота. Дальний Восток "подняли", экономика "развивается" с космической скоростью, хлеба "навалом", осталось только со зрелищами разобраться. . . . . .

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