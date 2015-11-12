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Приморцы начали оставлять миллионы в самом крупном казино России
В игорной зоне "Приморье" официально заработало казино Tigre de Cristal, на очереди казино Selenа
ООО «Джи 1 Интертейнмент» (контролируется компанией Melco Crown) 12 ноября официально открыло первое казино в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье», сообщает Деловая газета "Золотой Рог". До этого комплекс Tigre de Cristal месяц проработал в формате soft opening, что принято в общемировой практике.
Комплекс помимо казино, включает 5-звездочный отель на 121 номер, переданный в управление гостиничному оператору Summit Ascent. Это самый крупный игорный комплекс в России на сегодня.
Уже на следующей неделе ожидается прибытие в Приморье чартера с группой крупных игроков
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": ООО «Джи 1 Интертейнмент» основано в 2010 году. В настоящее время компания имеет 100% иностранных инвестиций, привлеченных на Гонконгской фондовой бирже путем размещения IPO и SPO. Основным бенефициаром компании является Лоуренс ХО. Лоуренс является гендиректором и членом совета директоров в Melco International Development. Также Хо также является управленцем Summit Ascent Holdings. Состояние бизнемена оценивается в $2 млрд.
Развлекательная курортная зона «Приморье» размещена в бухте Муравьиная в 50 км от Владивостока. На площади 620 га, помимо развлекательных центров и казино, планируется возвести четыре 5-звездочных отеля, семь 4-звездочных и четыре 3-звездочных, а также 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.
Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году. В настоящее время подписаны четыре инвестиционных договора на строительство отелей и казино на общую сумму 108 млрд рублей.
Ключевыми инвесторами развлекательного курорта выступают «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим».
Ранее полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ пообещал пересмотреть условия договоров с теми инвесторами, которые не начнут строительство объектов в игорной зоне «Приморье» в первом квартале 2016 года.
О планах начать строительство первого здания казино гостинично-развлекательного комплекса Selena в интегрированной курортно-развлекательной зоне «Приморье» весной 2016 года заявила «Даймонд Форчун Холдингс Прим» (реализует проект комплекса).
Гостинично-развлекательный комплекс Selena расположится на участках 2 и 4 внутри интегрированного курорта. Общая площадь застройки составит более 174 тыс. кв. метров. На финальной стадии ГРК Selena включит в себя два отеля на 1298 номеров и казино, напоминает Деловая газета "Золотой Рог".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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КОТ11:45, 12.11.2015#
Неужели житили приморья настолько богаты и беспечны чтоб тратить такое бабло? Где обещанные толпы узкопленочных, краснокожих?Где интуристы с юанями, йенами, долларами, евриками, тугриками?Вроде как второе Макао строили. Майкл на всю страну обещал УХХХХ!Заживем! А пока только большой ПУК в большую трубу!
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Если тема с казино стрельнет, то господин ХО неминуемо словит в России "хо-хо". Через некоторое время вежливые зеленые человечки из одной всем известной уважаемой конторы аккуратно (а может и не очень) отожмут бизнес, и будет ХО хохотать над собственной глупостью и жадностью, приведшими его к сотрудничеству с русскими.