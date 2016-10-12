ДГК создала согласительную комиссию для разрешения трудового спора в Лучегорске

«Лучегорский угольный разрез» и Приморская ГРЭС являются градообразующими для поселка, генкомпания заинтересована в их сохранении

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) создало согласительную комиссию, которая займется разрешением трудового спора с работниками приморского АО «Лучегорский угольный разрез» (ЛУР, является дочерним обществом АО «ДГК»), объявившими во вторник о начале голодовки.

Руководство компании выехало в поселок Лучегорск для встречи с протестующими и разрешения ситуации. Причиной конфликта между работодателем и работниками стало невыполнение АО «ЛУР» установленных показателей премирования, что привело к снижению премии работникам предприятия за август.

«АО «Дальневосточная генерирующая компания» прилагает все силы для сохранения стабильной работы филиала «ЛуТЭК» и АО «Лучегорский угольный разрез». На сегодняшний день Приморская ГРЭС является одной из крупнейших, системообразующих электростанций края. Станция вырабатывает порядка 5000 млн кВт.ч электрической энергии в год. Лучегорский угольный разрез – основной поставщик угля для станции. Предприятия являются градообразующими для поселка Лучегорск, поэтому ДГК заинтересовано в их стабильной работе. Несмотря на сложное финансовое положение АО «ДГК» и АО «ЛУР» выполняют все социальные обязательства перед своими работниками. Все выплаты персоналу ведутся в соответствии с требованиями коллективного договора. Задолженности по заработной плате перед работниками предприятия нет», - сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе генкомпании.

В 2016 году ДГК направило почти 12 млн рублей только на выплаты социального характера в АО «Лучегорский угольный разрез».

На предприятии действует целый ряд льгот для работников: оплата путевок в оздоровительные детские лагеря, выплаты матерям детей от 1,5 до 3 лет, а также опекунам, дополнительная оплата к отпуску, пособия, единовременные поощрения и др.

«Помимо этого, для поддержания стабильной работы угольного разреза закупка топлива у АО «ЛуР» ведется даже в больших объемах, чем это необходимо для Приморской ГРЭС», - отмечает ДГК.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток