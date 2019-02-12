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Прокуратура взялась за приморские мегапроекты
В двух самых перспективных ТОР отмечено отставание от графика ввода объектов инфраструктуры
Прокуратурой Приморского края в 2018 году выявлен ряд фактов отставания от графика по вводу объектов инфраструктуры в территориях опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» и «Михайловский».
«В настоящее время идет отставание от тех заявленных сроков реализации. В частности, по ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». В первом, в том числе благодаря мерам прокурорского реагирования удалось добиться сдачи водовода, строительства дорог. Из порядка 1,5 млрд рублей, вложенных в развитие ТОР, на сегодня там освоено около десятой части. Поэтому будем активнее мерами прокурорского реагирования заставлять органы власти выдерживать свою «дорожную карту», - сообщил заместитель генерального прокурора РФ Игорь ТКАЧЕВ журналистам перед заседанием коллегии прокуратуры Приморского края (цитаты по «Интерфакс-Дальний Восток»).
Досье газеты «Золотой Рог»: ТОР «Надеждинская» - многопрофильная производственно-логистическая площадка типа «гринфилд», расположенная в пос. Новый Надеждинского района в 32 км от города Владивостока на площади 806,8 га. ТОР «Надеждинская» появилась в числе первых, она учреждена в июне 2015 года. В настоящее время площадь промышленной площадки ТОР заполнена более чем на 90%, она является самой востребованной для потенциальных резидентов.
И.о. прокурора Приморского края Вячеслав ШАЙБЕКОВ позже на заседании коллегии сообщил, что в 2018 году органами прокуратуры были приняты меры по фактам нарушений при создании объектов инфраструктуры ТОР, проведены проверки расходования бюджетных средств на данные цели.
«После вмешательства прокуратуры налажена работа по взысканию в судебном порядке штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств, расторжению контрактов с недобросовестными подрядчиками», - сказал г-н Шайбеков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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