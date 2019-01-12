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В Михайловском районе, где выявлен ящур, введен карантин
На рынках запрещено продавать фермерское мясо
Администрация Михайловского района после вспышки ящура на местном предприятии «Русагро» ввела карантинные меры по недопущению распространения заболевания, включая запрет на торговлю мясом и выпас скота, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«В связи с заболеванием животных (свиней) ящуром на объекте ООО «Русагро – Приморье» - Племенная ферма (Григорьевское сельское поселение), а также в целях предотвращения возникновения и распространения ящура восприимчивых животных на территории Михайловского района: 1. прекратить выгульное содержание (выпас) скота; 2. запретить торговлю на ярмарках продукцией животного происхождения и живыми животными; 3. предоставить весь восприимчивый скот ветеринарным специалистам для проведения первичного осмотра, при необходимости вакцинации и ревакцинации скота», - сообщается на сайте муниципалитета
Кроме того, прекращены хозяйственные связи Григорьевского поселения с другими населенными пунктами района и передвижение животных по району и за его пределы. В случае поступления информации о заболевании и падеже свиней приморцам предлагают незамедлительно информировать ветеринарную станцию по телефонам администрации.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой рог», «Русагро» подтвердила факт 11 января заражения 11 января вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморье.
Комплекс в ТОР Михайловский» был заселен не в полном объеме. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.
«Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны», - пояснили в «Русагро».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
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