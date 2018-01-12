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Порт Владивосток закончит с перевалкой угля
А стивидоры порта Находка будут вынуждены перенести перевалку за пределы города
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» последний год занимается перевалкой угля, ОАО «Терминал Астафьева» рассматривает варианты переноса мощностей по перевалке угля за пределы города Находка, сообщил врио губернатор Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.
«У нас есть два рыбных порта – в Находке и Владивостоке. Но у них только слово осталось «рыбный» в названии. Сегодня они занимаются, в том числе, перевалкой угля. Поэтому я позвал представителей этих портовых сооружений и объяснил им, что если вы хотите дальше работать - вам отводится последний год, когда вы занимаетесь углем. Больше во Владивостоке в рыбном порту угля не будет. Представители и хозяева (компании – «ЗР») с этим согласились", - сказал Андрей Тарасенко.
Глава региона считает, что для замещения мощностей по перевалки угля во Владивостокском рыбном порту необходимо восстановить специализированную инфраструктуру по перевалке рыбопродукции.
«Надо сделать рыбную биржу в этом порту. Холодильники построить. Сделать возможность для создания там рынка для прибрежного рыболовства, где суда бы могли разгружаться. Сейчас постоянные жалобы рыбаков. Почему они сегодня сюда не заходят? Все занято углем. Цены (на перевалку) неимоверно высокие по разгрузке», - сказал г-н Тарасенко.
Предполагается, что соглашение со специализированными рыбными портами по прекращению перевалки угля с 2019 года будет подписано до конца января.
Стоит отметить, что АО «Владморрыбпорт» в лице ООО «Владивостокский рыбный терминал» стал первым из резидентов Свободного порта Владивосток. В рамках проекта планируется построить новый холодильник с единовременным размещением до 40 тыс. тонн рыбопродукции. ОАО «Владморрыбпорт» остается лидером по перевалке рыбопродукции на Дальнем Востоке - в 2017 году переработано 300 тыс. тонн рыбных грузов.
Андрей Тарасенко также заявил, что с владельцами ОАО «Терминал Астафьева» (оператор угольного терминала в порту Находка) достигнута договоренность о переносе производства за пределы города. На это время грузовую базу терминала готово принято АО «Восточный порт», завершающее строительство третьей очереди Угольного комплекса.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото АО "НМТП"
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