Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор пообещал построить в Приморье нефтеперабатывающий завод
«Самовар» расположится в Яковлевском районе
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО заявил, что в крае в ближайшей перспективе будет построен собственный нефтеперерабатывающий завод, что позволит снизить цены на топливо для автомобилей и котельных ЖКХ. «Мы будем строить у себя НПЗ. Будем создавать его в Яковлевском районе, там есть труба, близость подхода, и уже есть договоренность о том, кто этот НПЗ будет строить», - сказал Андрей Тарасенко на встрече с журналистам.
Андрей Владимирович либо лукавит, либо сильно забегает вперед – построить «с нуля» полноценный нефтеперерабатывающий завод в ближайшей перспективе НЕВОЗМОЖНО. Во-первых, банально нет денег - примерная стоимость современного НПЗ оценивается в периметре $1,5-2 млрд. Во-вторых, под его загрузку нефть днем с огнем не сыщешь, так как все свободное «черное золото» сегодня перекачивается за границу. Таким образом, г-н Тарасенко скорее говорит о так называемом «самоваре», который можно соорудить за несколько лет, тогда как полноценный НПЗ строится не менее 6-7 лет. Похожий заводит уже давно пыхтит у наших соседей в Хабаровском крае – его эксплуатирует компания «Трансбункер» в Советской Гавани, где ведется бункеровка морских судов. А с учетом опыта работы г-на Тарасенко в Росморпорте можно сделать вывод, что Андрей Владимирович очень хорошо изучил этот опыт соседей.
По словам врио губернатора, в качестве сырья планируется использовать нефтяные запасы Приморья.
«Будем проводить доразведку нефтезапасов в Приморье. У нас их (запасов нефти – «ЗР») - около 60 млн тонн. Нам как раз 1 млн тонн будет достаточно, чтобы контролировать в регионе и сдерживать цены на топливо. Выходить на посевную и уборочную с определенной ценой дизельного топлива», - сказал глава региона.
В качестве альтернативы продуктам нефтепереработки Андрей Тарасенко видит использование газа.
«Чтобы была альтернатива, мы переходим на газомоторное топливо. Я подписал соглашение с газовщиками о строительстве завода СПГ в районе Уссурийска. В течение восьми месяцев он будет построен. Проект уже разрабатывается», - сказал врио губернатора.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Порт Владивосток закончит с перевалкой угля
- Губернатор пообещал построить в Приморье нефтеперабатывающий завод
- Гаишников на дорогах Приморья станет значительно меньше
- Приморцам не советуют покупать салаты в магазинах
- Приморцы получили счета за электричество на миллионы рублей
- Цены на бензин и дизтопливо стремительно рванули вверх
- В московском метро появится вагон Приморского края, в котором москвичей будут зазывать на работу в регион
- "Примтеплоэнерго" может заморозить часть Приморья
- Новый глава Приморья будет думать за весь Дальний Восток
- Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Приморье против коррупции"
Новости раздела
- Порт Владивосток закончит с перевалкой угля
- Губернатор пообещал построить в Приморье нефтеперабатывающий завод
- Новогодний интернет-трафик в сети "Билайн" вырос в 1,5 раза
- Гаишников на дорогах Приморья станет значительно меньше
- Приморцам не советуют покупать салаты в магазинах
- Приморцы получили счета за электричество на миллионы рублей
- Камчатский бизнес проглотил две крупные рыбодобывающие компании Приморского края
- У казино в игорной зоне "Приморье" появится новый владелец
- "Билайн" дает рассрочку на покупку смартфонов Samsung Galaxy
- Одно из крупнейших предприятий Приморья может рухнуть под прессом налоговиков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Республика Саха (Якутия) вышла на первое место рейтинга ДВО в сохранении культурного наследия
- 7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- В госпрограммах Республики Саха (Якутия) появятся арктические разделы
- 12 тысяч человек вышли на лыжные трассы "Горного воздуха" на Сахалине
- Мэр Владивостока выходит из бизнеса
- Приморcкий край готов принять полмиллиона китайских туристов
- В Приморье работает 200 предприятий с участием китайского капитала
- Панно из камчатских самоцветов вручат каюру "Берингии"
- Более 200 жителей Камчатки приняли участие в первом массовом костюмированном спуске
Все это брехня о регулировании цен. Он ниже стоимости акцизы не прыгнет, а если прыгнет, то сразу скажут что ворует у государства. Или где дотации берет. Как то так.