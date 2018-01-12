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Губернатор пообещал построить в Приморье нефтеперабатывающий завод

12 Января 2018, 11:59 | Приморье

«Самовар» расположится в Яковлевском районе

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО заявил, что в крае в ближайшей перспективе будет построен собственный нефтеперерабатывающий завод, что позволит снизить цены на топливо для автомобилей и котельных ЖКХ. «Мы будем строить у себя НПЗ. Будем создавать его в Яковлевском районе, там есть труба, близость подхода, и уже есть договоренность о том, кто этот НПЗ будет строить», - сказал Андрей Тарасенко на встрече с журналистам.

Андрей Владимирович либо лукавит, либо сильно забегает вперед – построить «с нуля» полноценный нефтеперерабатывающий завод в ближайшей перспективе НЕВОЗМОЖНО. Во-первых, банально нет денег - примерная стоимость современного НПЗ оценивается в периметре $1,5-2 млрд. Во-вторых, под его загрузку нефть днем с огнем не сыщешь, так как все свободное «черное золото» сегодня перекачивается за границу. Таким образом, г-н Тарасенко скорее говорит о так называемом «самоваре», который можно соорудить за несколько лет, тогда как полноценный НПЗ строится не менее 6-7 лет. Похожий заводит уже давно пыхтит у наших соседей в Хабаровском крае – его эксплуатирует компания «Трансбункер» в Советской Гавани, где ведется бункеровка морских судов. А с учетом опыта работы г-на Тарасенко в Росморпорте можно сделать вывод, что Андрей Владимирович очень хорошо изучил этот опыт соседей.

По словам врио губернатора, в качестве сырья планируется использовать нефтяные запасы Приморья.

«Будем проводить доразведку нефтезапасов в Приморье. У нас их (запасов нефти – «ЗР») - около 60 млн тонн. Нам как раз 1 млн тонн будет достаточно, чтобы контролировать в регионе и сдерживать цены на топливо. Выходить на посевную и уборочную с определенной ценой дизельного топлива», - сказал глава региона.

В качестве альтернативы продуктам нефтепереработки Андрей Тарасенко видит использование газа.

«Чтобы была альтернатива, мы переходим на газомоторное топливо. Я подписал соглашение с газовщиками о строительстве завода СПГ в районе Уссурийска. В течение восьми месяцев он будет построен. Проект уже разрабатывается», - сказал врио губернатора.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: СПГ  НПЗ  бензин  газ  топливо  Андрей Тарасенко 



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Комментарии

  • Александр12:55, 12.01.2018#

    Все это брехня о регулировании цен. Он ниже стоимости акцизы не прыгнет, а если прыгнет, то сразу скажут что ворует у государства. Или где дотации берет. Как то так.

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