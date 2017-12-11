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Одно из крупнейших предприятий Приморья может рухнуть под прессом налоговиков

11 Декабря 2017, 17:32 | Приморье

Налоговая насчитала 188 млн рублей долга, требует банкротства

Арбитражный суд Приморского края отложил на 23 января судебное разбирательство по иску инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по г. Находке о банкротстве ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ). При этом налоговая предоставила новые данные об увеличении задолженности предприятия по налоговым платежам с 69 до 188 млн рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», иск о банкротстве Находкинского СРЗ был подан 29 сентября.

22 октября суд признал частично незаконным решения инспекции ФНС по г. Находке от 27 января 2017 года в части начисления 3 млн рублей штрафа за неправомерное неперечисление НДФЛ.

Ранее иски о банкротстве НСРЗ подавали ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в «Русскую рыбопромышленную компанию», РРПК). В дальнейшем оба заявителя отозвали иски еще до рассмотрения судом после достижения договоренностей с заводом о погашении долга.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного класса назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Завод ежегодно получает крупные контракты от структур «Роснефти» и «Транснефти». 100% акций ПАО «НСРЗ» принадлежит зарегистрированному в Москве АО «МП Групп», единственным владельцем которого является гендиректор и единственный владелец московского ЗАО «Дальневосточные инвестиции» Михаил ПОЛЕТАЕВ.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: налоговая  суд  судоремонт  долги  банкротство 



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