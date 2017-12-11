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Одно из крупнейших предприятий Приморья может рухнуть под прессом налоговиков
Налоговая насчитала 188 млн рублей долга, требует банкротства
Арбитражный суд Приморского края отложил на 23 января судебное разбирательство по иску инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по г. Находке о банкротстве ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ). При этом налоговая предоставила новые данные об увеличении задолженности предприятия по налоговым платежам с 69 до 188 млн рублей.
Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», иск о банкротстве Находкинского СРЗ был подан 29 сентября.
22 октября суд признал частично незаконным решения инспекции ФНС по г. Находке от 27 января 2017 года в части начисления 3 млн рублей штрафа за неправомерное неперечисление НДФЛ.
Ранее иски о банкротстве НСРЗ подавали ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в «Русскую рыбопромышленную компанию», РРПК). В дальнейшем оба заявителя отозвали иски еще до рассмотрения судом после достижения договоренностей с заводом о погашении долга.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного класса назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Завод ежегодно получает крупные контракты от структур «Роснефти» и «Транснефти». 100% акций ПАО «НСРЗ» принадлежит зарегистрированному в Москве АО «МП Групп», единственным владельцем которого является гендиректор и единственный владелец московского ЗАО «Дальневосточные инвестиции» Михаил ПОЛЕТАЕВ.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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