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50 работников угольного разреза на севере Приморье объявили голодовку
Все голодающие обеспечены водой и сахаром для поддержания сил
Машинисты тепловозов, водители «БелАЗов» и другие рабочие Лучегорского угольного разреза (ЛУР) – всего около 50 человек - во вторник объявили голодовку в знак протеста против сокращений персонала и снижения заработной платы. Голодающие не отказываются от выполнения работ и будут выходить на смену, проходя каждый раз медицинское освидетельствование.
В субботу работники «Лучегорского угольного разреза» (ЛУР) и Приморской ГРЭС, которая входит в состав филиала «Лучегорского топливно-энергетического комплекса» («ЛуТЭК») АО «Дальневосточная генерирующая компания», вышли на митинг, требуя обратить внимание на социально-экономическую ситуацию на предприятиях.
По данным профсоюза предприятия, к концу года на «ЛуТЭКе» из 1,5 тыс. работников могут сократить около 600. Также профсоюз обеспокоен тем, что на предприятии с 1 января 2017 года на 25% может сократиться зарплата работников.
«Главные требования профсоюза - прекращение сокращений персонала на двух главных предприятиях поселка, увеличение заработной платы - за год она сократилась в два раза, выполнение отраслевых тарифных соглашений, согласно которым угольщики и энергетики имеют право на льготы и гарантии», - сообщает пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Приморского края.
Все 40 голодающих разместились в административном здании предприятия, они обеспечены водой и сахаром для поддержания сил. В профсоюзе полагают, что число участников акции может возрасти уже в ближайшие часы.
ДГК, в свою очередь, заявила о выполнении социальных обязательств перед трудовым коллективом.
«Компания адаптирует собственную структуру в соответствии с текущими производственными задачами. В условиях жесткого тарифного регулирования делается все, чтобы сохранить коллектив предприятий, поддержать их стабильную работу и выполнение социальных обязательств перед работниками», - говорится в сообщении генкомпании.
Отмечается, что все выплаты работникам предприятий ведутся в соответствии с требованиями коллективного договора.
ДГК в 2016 году направило почти 12 млн рублей только на выплаты социального характера в АО «ЛУР». Также, отмечает генкомпания, для поддержания стабильной работы угольного разреза закупка топлива у АО «ЛУР» ведется даже в больших объемах, чем это необходимо для Приморской ГРЭС.
«АО «ДГК» заинтересовано в сохранении и развитии своих объектов - филиала «ЛуТЭК» и АО «Лучегорский угольный разрез». На сегодняшний день в Приморье нет других, альтернативных, мощностей, способных заменить собой Приморскую ГРЭС», - отмечает ДГК.
Досье «Золотого Рога»: «Лучегорский угольный разрез» занимается разработкой Бикинского месторождения бурого угля, основным потребителем которого является крупнейшая электростанция края Приморская ГРЭС. В настоящее время производственная мощность разреза составляет 5 млн тонн угля в год. Разрез является многопрофильным хозяйством, в котором на сегодняшний день работает почти 3 тыс. человек.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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