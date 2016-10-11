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Приморье будет завлекать работников возможностью прохождения альтернативной службы
Особенно это понравится тем, кто закончил среднее профессиональное обучение
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) представило в Минтруд предложение о предоставлении возможностей промышленным предприятиям Дальнего Востока предоставлять право прохождения альтернативной службы на своих площадках, что, по оценкам агентства, может привлечь рабочую силу в регион.
«Если некоторые предприятия Дальнего Востока будут иметь возможность предоставлять право прохождения альтернативной службы у себя на производственной площадке, то мы предполагаем, что это совершенно точно обеспечит закрепление работников на Дальнем Востоке, особенно тех, кто закончил среднее профессиональное обучение», - заявил заместитель генерального директора агентства Павел ИГНАТЬЕВ на презентации агентства во Владивостоке.
Он отметил, что раньше была такая практика, когда молодые люди с Дальнего Востока, уходя в армию, обратно в свой регион не возвращались.
«С другой стороны, мы можем получить приток из других регионов, потому что Дальний Восток уже сейчас начинает восприниматься как территория возможностей. И если передовое производство дает возможность прохождения у себя альтернативной службы, то мы предполагаем, что это привлечет работников», - сказал Павел Игнатьев.
Досье «Золотого Рога»: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке было создано в сентябре 2015 года решением правительства РФ и основной задачей этой структуры является создание комплекса условий для привлечения рабочей силы в регион.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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