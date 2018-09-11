Корейцам придется поделиться технологиями с верфью "Звезда"

Пока в области проектирования и строительства челночных танкеров

ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries Co. Ltd. на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали соглашение, определяющее условия создания совместного предприятия для организации эффективной системы управления проектами по строительству на приморской верфи челночных танкеров дедвейтом от 42 тыс. до 120 тысяч тонн,

Как говорится в сообщении «Роснефти», по условиям подписанного соглашения, совместное предприятие будет учреждено до конца текущего года.

Соглашение предусматривает обмен опытом в области проектирования и строительства челночных танкеров. Samsung Heavy Industries предоставит ССК «Звезда» технические спецификации, а также документацию базового и детального проекта судов, окажет содействие в разработке рабочей конструкторской документации совместно с АО «ЦКБ «Лазурит».

Кроме того, по условиям соглашения южнокорейская компания обеспечит техническую поддержку планирования, управления и контроля качества в ходе строительных и монтажных работ, закупок материалов и оборудования; обеспечит инженерно-техническое сопровождение строительства челночных танкеров на верфи «Звезда».

Также Samsung Heavy Industries проведет обучение российского персонала на своей верфи и организует производственную практику на аналогичных проектах.

Сегодня президент РФ Владимир ПУТИН проконтролировал, как идет реализация производственных проектов на «Звезде». Глава компании «Роснефть» Игорь СЕЧИН ознакомил главу государства с презентацией, на которой были представлены перспективные и реализующиеся в данный момент проекты по строительству судов. На церемонии заливки первого бетона в основание сухого дока ССК «Звезда» г-н Сечин заявил, что все объекты суперверфи будут сданы в эксплуатацию в 2019 году. По его словам, с вводом в эксплуатацию цеха сборки блоков мощность верфи по обработке металла возрастет до 90 тыс. тонн в год.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта kremlin.ru