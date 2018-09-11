Путин лично дал старт свиноводческому проекту "РусАгро" в Приморье

Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине

Президент России Владимир ПУТИН во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска работы свиноводческого комплекса группы компаний «РусАгро» в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский».

Проект включает свиноводческий комплекс, элеваторы и производство кормовой базы. Общий объем инвестиций в проект превышает 20 млрд рублей. Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине, а в перспективе продавать продукцию на экспорт.

Путин пожелал удачи сотрудникам компаний, принявшим участие в церемонии.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%). В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции в Китай.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта kremlin.ru