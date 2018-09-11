Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин лично дал старт свиноводческому проекту "РусАгро" в Приморье
Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине
Президент России Владимир ПУТИН во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска работы свиноводческого комплекса группы компаний «РусАгро» в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский».
Проект включает свиноводческий комплекс, элеваторы и производство кормовой базы. Общий объем инвестиций в проект превышает 20 млрд рублей. Ожидается, что запуск производства позволит полностью покрыть потребности Дальнего Востока в свинине, а в перспективе продавать продукцию на экспорт.
Путин пожелал удачи сотрудникам компаний, принявшим участие в церемонии.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%). В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции в Китай.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта kremlin.ru
Новости тематики
- Путин лично дал старт свиноводческому проекту "РусАгро" в Приморье
- Корейцы полетели во Владивосток
- Крупнейшая территория опережающего развития Приморья расширена под теплицы и бетонный завод
- "Восточный Порт" cтроит новый ветропылезащитный экран на угольном терминале
- Юг Приморского края завалят углем c разрешения президента
- Китай готов построить скоростную железную дорогу из Суйфэньхэ во Владивосток
- Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса
- Рядом с Приморьем зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
- Северные корейцы продолжат работать в Приморье, но в меньшем количестве
- Загранпаспорта и водительские права серьезно подорожают
Новости раздела
- Путин лично дал старт свиноводческому проекту "РусАгро" в Приморье
- Корейцы полетели во Владивосток
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Яровая пообещала приморцам дешевые авиабилеты весь год
- Крупнейшая территория опережающего развития Приморья расширена под теплицы и бетонный завод
- "Восточный Порт" cтроит новый ветропылезащитный экран на угольном терминале
- Юг Приморского края завалят углем c разрешения президента
- Китай готов построить скоростную железную дорогу из Суйфэньхэ во Владивосток
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Китайцы подбросили приморцам пять тонн токсичного арахиса
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем
=На следующем этапе планируется экспорт продукции в Китай=. . Видать поэтому Власть опускает рубль с 2014 года под различными предлогами. Вообще то это называется воровство у населения вкладов. После подобного падения рубля 1998 года правительство ушло в отставку а Ельцин ушел сам.