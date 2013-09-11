В Приморье бывший глава района ответит за сделки с землей

Экс-глава Надеждинского района Григорий ВЕДЕРНИКОВ стал фигурантом второго уголовного дела. Оба возбуждены по фактам махинаций с муниципальными землями.

"По результатам прокурорской проверки в отношении бывшего главы администрации Надеждинского муниципального района возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ)", - сообщила старший помощник прокурора края Елена БАРАБАШ.

По ее словам, расследование этого дела прокурор региона взял под личный контроль.

В апреле в отношении главы Надеждинского района Григория Ведерникова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным следствия, подозреваемый незаконно перевел земли сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленного назначения, после чего передал их в аренду на 49 лет местному фермерскому хозяйству. В результате на этих участках был причинен непоправимый вред почве на сумму около 10 млн рублей. В мае депутаты районной думы досрочно отправили Ведерникова в отставку.

Всего по фактам сделок с землей в Надеждинском районе было подано три иска. По решению суда, действия о передачи земли были признаны незаконными, сделки расторгнуты, а участки возвращены в муниципальную собственность.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.