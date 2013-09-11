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В Приморье бывший глава района ответит за сделки с землей
Экс-глава Надеждинского района Григорий ВЕДЕРНИКОВ стал фигурантом второго уголовного дела. Оба возбуждены по фактам махинаций с муниципальными землями.
"По результатам прокурорской проверки в отношении бывшего главы администрации Надеждинского муниципального района возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ)", - сообщила старший помощник прокурора края Елена БАРАБАШ.
По ее словам, расследование этого дела прокурор региона взял под личный контроль.
В апреле в отношении главы Надеждинского района Григория Ведерникова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
По данным следствия, подозреваемый незаконно перевел земли сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленного назначения, после чего передал их в аренду на 49 лет местному фермерскому хозяйству. В результате на этих участках был причинен непоправимый вред почве на сумму около 10 млн рублей. В мае депутаты районной думы досрочно отправили Ведерникова в отставку.
Всего по фактам сделок с землей в Надеждинском районе было подано три иска. По решению суда, действия о передачи земли были признаны незаконными, сделки расторгнуты, а участки возвращены в муниципальную собственность.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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