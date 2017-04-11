www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.39 р. 100 JPY: 51.54 р.
EUR: 60.75 р. 10 CNY: 83.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Международный транспортный коридор "Приморье-1" получил прямой выход на Китай морем

11 Апреля 2017, 16:20 | Приморье

Новую контейнерную линию с заходом в порт Восточный открыла китайская HeiLongJiang Sea Land

ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports) начало обслуживать новую контейнерную линию Land Sea Channel (порт Тайцань - ВСК - порт Тайцань). Оператором линии выступает китайская компания HeiLongJiang Sea Land Channel International Logistics Co., Ltd.

Новая линия рассчитана на доставку китайских грузов из северных и северо-восточных провинций Китая через ВСК в направлении южных портов Китая и стран АТР.

Ранее грузы, следующие из северных и северо-восточных провинций Китая по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-1», перемещались на судах других линий, что предполагало судозаходы во все стоящие в ротации порты и увеличивало время доставки.

Планируется, что судозаходы в рамках Land Sea Channel на терминал ВСК будут осуществляться каждые 10 дней.

Первое судно линии - теплоход «Italian Express» вместимостью 1 082 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) встало под обработку к причалам ВСК 11 апреля. Погрузка составила 250 TEU, в контейнерах находятся пиломатериалы, сельскохозяйственные товары, а также грузы различной номенклатуры.

Контейнерная партия первого судозахода была сформировала в г.Суйфэньхэ (КНР) агентом ООО «Порт Мэй Агент», погружена на подвижной состав «Трансконтейнера» и отправлена единым контейнерным поездом в направлении ВСК, где в режиме таможенного транзита ожидала погрузки на судно линии Land Sea Channel для отправки морем.

В настоящее время ВСК является единственным терминалом среди работающих в МТК «Приморье-1», который предоставляет клиентам кольцевой логистический маршрут и полный цикл услуг по доставке контейнеров из северных территорий в южные порты Китая и страны АТР, а также в обратном направлении.

В дальнейшем на судах новой линии предполагается перевозить импорные, экспортные и другие виды грузов, не ограничиваясь только грузами МТК «Приморье-1».

«Регулярный железнодорожный маршрут был налажен на ВСК в июле 2016 года. Теперь ВСК обеспечивает полноценный сервис на всем маршруте МТК «Приморье-1»: железнодорожная доставка от/до пограничного пункта пропуска, услуги перевалки на терминале ВСК, морская доставка в/из Китая. Это позволит значительно сократить стоимость и время доставки контейнеров до конечного получателя. Мы предоставляем клиентам выверенную, удобную и подтвержденную нашими китайскими партнерами логистическую схему по доставке контейнеров по международному транспортному коридору «Приморье-1» через терминал ВСК», - сказал управляющий директор ООО «ВСК» Александр ДУДКО, слова которого приводит пресс-служба компании.

Досье «Золотого Рога»: Транспортный коридор «Приморье-1» связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию "Гродеково", Пограничный район Приморья и порты на востоке края. В него входят автомобильные дороги (Уссурийск - Пограничный - госграница, Владивосток - Находка - порт Восточный), железнодорожная и портовая инфраструктура. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны АТР через российские порты на востоке Приморья.

Контейнерный терминал ВСК в порту Восточный является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU в год. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии. Основными акционерами являются Transportation Investments Holding Ltd (структура группы "Н-Транс", владеет 30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог»

Фото ООО «ВСК».

Автор:
Теги: контейнеры  маршрут  китай  ВСК  cуйфэньхэ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru