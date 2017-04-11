Международный транспортный коридор "Приморье-1" получил прямой выход на Китай морем

Новую контейнерную линию с заходом в порт Восточный открыла китайская HeiLongJiang Sea Land

ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в Global Ports) начало обслуживать новую контейнерную линию Land Sea Channel (порт Тайцань - ВСК - порт Тайцань). Оператором линии выступает китайская компания HeiLongJiang Sea Land Channel International Logistics Co., Ltd.

Новая линия рассчитана на доставку китайских грузов из северных и северо-восточных провинций Китая через ВСК в направлении южных портов Китая и стран АТР.

Ранее грузы, следующие из северных и северо-восточных провинций Китая по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-1», перемещались на судах других линий, что предполагало судозаходы во все стоящие в ротации порты и увеличивало время доставки.

Планируется, что судозаходы в рамках Land Sea Channel на терминал ВСК будут осуществляться каждые 10 дней.

Первое судно линии - теплоход «Italian Express» вместимостью 1 082 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) встало под обработку к причалам ВСК 11 апреля. Погрузка составила 250 TEU, в контейнерах находятся пиломатериалы, сельскохозяйственные товары, а также грузы различной номенклатуры.

Контейнерная партия первого судозахода была сформировала в г.Суйфэньхэ (КНР) агентом ООО «Порт Мэй Агент», погружена на подвижной состав «Трансконтейнера» и отправлена единым контейнерным поездом в направлении ВСК, где в режиме таможенного транзита ожидала погрузки на судно линии Land Sea Channel для отправки морем.

В настоящее время ВСК является единственным терминалом среди работающих в МТК «Приморье-1», который предоставляет клиентам кольцевой логистический маршрут и полный цикл услуг по доставке контейнеров из северных территорий в южные порты Китая и страны АТР, а также в обратном направлении.

В дальнейшем на судах новой линии предполагается перевозить импорные, экспортные и другие виды грузов, не ограничиваясь только грузами МТК «Приморье-1».

«Регулярный железнодорожный маршрут был налажен на ВСК в июле 2016 года. Теперь ВСК обеспечивает полноценный сервис на всем маршруте МТК «Приморье-1»: железнодорожная доставка от/до пограничного пункта пропуска, услуги перевалки на терминале ВСК, морская доставка в/из Китая. Это позволит значительно сократить стоимость и время доставки контейнеров до конечного получателя. Мы предоставляем клиентам выверенную, удобную и подтвержденную нашими китайскими партнерами логистическую схему по доставке контейнеров по международному транспортному коридору «Приморье-1» через терминал ВСК», - сказал управляющий директор ООО «ВСК» Александр ДУДКО, слова которого приводит пресс-служба компании.

Досье «Золотого Рога»: Транспортный коридор «Приморье-1» связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию "Гродеково", Пограничный район Приморья и порты на востоке края. В него входят автомобильные дороги (Уссурийск - Пограничный - госграница, Владивосток - Находка - порт Восточный), железнодорожная и портовая инфраструктура. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны АТР через российские порты на востоке Приморья.

Контейнерный терминал ВСК в порту Восточный является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU в год. Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя в Финляндии. Основными акционерами являются Transportation Investments Holding Ltd (структура группы "Н-Транс", владеет 30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%).

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог»

Фото ООО «ВСК».